Włochy: Protesty przeciw przepustce covidowej

"Nie dla przepustki COVID-19", "nie dla zniewolenia" - to tylko niektóre hasła głoszone przez przeciwników tzw. przepustki COVID-19 we Włoszech. W sobotę protesty odbyły się 80 miastach i miasteczkach od Alp po Sycylię. Bez przepustki nie będzie można wejść do wielu miejsc publicznych.