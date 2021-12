​Albo-albo

Przemysław Szubartowicz Przemysław Szubartowicz

W dzisiejszej Polsce, a na pewno w polskiej polityce, nie ma ani jednej rzeczy, która napawałaby optymizmem. Drożyzna, która zjada zarobki i oszczędności Polaków, czy wielka liczba nadmiarowych zgonów oraz ogólne zmęczenie pandemią to ważne, ale nie jedyne powody. Warto także zauważyć, że żyjemy w świecie, w którym prawie nie ma miejsca na trzecią drogę, na prawdziwą, wielowątkową debatę, a każdy kompromis jest zgniły. W sprawach fundamentalnych wybór skurczył się bowiem do albo-albo, co wywołuje pewne napięcie. Ulgę może przynieść jedynie pogodzenie się z takim stanem rzeczy. I podjęcie decyzji.

Zdjęcie Szubartowicz: Opozycja albo zrozumie, że tylko wspólnie może wystąpić przeciw monolitowi władzy, albo nie wygra żadnych wyborów / Jacek Domiński / Reporter