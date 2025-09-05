Piekło zamarzło - stwierdził jeden z miłośników prozy Jakuba Żulczyka, czytając jego wpis na X dotyczący krajowych ech wizyty Karola Nawrockiego w USA. Pisarz jeszcze niedawno opublikował powieść "Kandydat", która brutalnie kpiła z Andrzeja Dudy, a także powielała medialne plotki i stereotypy dotyczącego byłego już prezydenta i jego rodziny.

Tym razem Żulczyk nie pozostawił suchej nitki na drugiej stronie. Więcej, negujących sukces obecnego prezydenta w USA porównał do propagandzistów z "Trybuny Ludu". Zaklinanie rzeczywistości hasłami w stylu, że to "sukces Kosiniaka-Kamysza" albo o nic nieznaczącym spotkaniu zorganizowanym tylko na złość Tuskowi wymaga sporego zaangażowania emocjonalnego i zaślepienia od odbiorcy. Nawet lewicowe media zagraniczne, w tym brytyjski "Guardian", zwróciły uwagę na sukces Nawrockiego.

Zobacz również: Felietoniści Nawrocki na dworze króla Donalda Leszek Jażdżewski

Na recepcję wizyty, podobnie jak na wszystko inne dziś odbywające się w polskim życiu publicznym, wpływa nie jej skutek, a sympatie lub uzależnienie opisujących od dwóch zwalczających się obozów politycznych. Nic dziwnego. Dziś chyba już nikt nie ma wątpliwości, że od sytuacji za oceanem i losów Donalda Trumpa w dużym stopniu zależeć może los polskiej polityki.

Chan i bojarzy

Wystarczy wspomnieć, że po prawej stronie panuje przekonanie, oparte na całkiem solidnych logicznych podstawach, że zwycięstwo Karola Nawrockiego niekoniecznie zostałoby uznane przez obóz rządzący, a Szymon Hołownia nie przeciwstawiłby się naciskom, gdyby nie sytuacja w USA.

Ujawnione fakty związane z ogromnymi funduszami przeznaczanymi poprzez fundusze USAID na organizacje zwalczające pod różnymi pretekstami rządy PiS i działające na rzecz zmiany w Polsce bardzo mocno uwiarygadniają te tezy. Z kolei przed ostatnimi wyborami rządzący amerykańscy republikanie kilkakrotnie interweniowali w Komisji Europejskiej, zwracając uwagę na naruszenia przy faworyzowaniu kandydatury Rafała Trzaskowskiego.

Własnej mocy i mocy USA Donald Trump dowiódł niedawno podczas spotkania z Ursulą von der Leyen, przyjmując ją na swoim, szkockim polu golfowym. Względnie subtelny, ale częsty w polityce zagranicznej symbol dominacji. Potężna i ambitna szefowa Komisji Europejskiej przyjechała do amerykańskiego prezydenta niczym ruski władca na dwór chana tatarskiego. Tylko po to, by zgodzić się na korzystne dla jednej ze stron warunki.

Charakterystyczne też, że zupełnie ustały ingerencje instytucji europejskich w polską politykę, a Berlin i Bruksela pośpieszyły z gratulacjami dla nowego prezydenta i kompletnie ignorowały narracje o "sfałszowanych wyborach". Nie tego można było się po nich spodziewać.

Do tej pory przecież Komisja, instytucje sprawiedliwości UE i Parlament Europejski wspierały przecież niemal każdą interpretację dotyczącą sytuacji w Polsce przekazywaną im przez obóz Donalda Tuska. Zmiana jest aż nadto widoczna.

Neomarksizm do wora

Teraz Donald Trump pokazał, że bez względu na ruchy w globalnej polityce, której wiodącym motywem jest narastający konflikt między USA a Chinami, gwarancje dla Polski są aktualne, co więcej, są zwiększane. Zrobił to w sposób przygotowany, ale z medialnego zaskoczenia, tak by Karol Nawrocki tym bardziej zdyskontował sukces w Polsce. Trumpowi chodzi o dużo więcej niż politykę.

Ostatnio z tą ambitną polityką amerykańską mieliśmy do czynienia za czasów Ronalda Reagana, kiedy zdecydowano się ekonomicznie wykończyć Związek Radziecki. Trump na celownik wziął globalne prądy związane z dominującą liberalną lewicą, ideologią postmarksistowską i wiodącym na Zachodzie (w tym do niedawna w USA) układem politycznym, medialnym i biznesowym. Klimatyzm, ideologię dżenderową, ideologię Black Lives Matters, postulaty radykalnej laicyzacji i odejścia od państw narodowych.

Momentem zwrotnym dla tej walki byłoby dojście do władzy podobnych mu polityków we Francji i Niemczech. Ale póki co i tak jest w stanie wywierać ogromny wpływ na politykę Europy, a zmiana w Polsce, także na poziomie rządowym, byłaby ogromnym wsparciem dla tego programu.

Jedyną nadzieją rządzącej w Polsce liberalnej lewicy jest klęska następcy Trumpa (JD Vance'a?) w przyszłych wyborach prezydenckich i powrót do świata, w którym "będzie tak jak było", a ideologiczny gorset politycznej poprawności nawet zostanie zacieśniony. Na razie jednak amerykański prezydent radzi sobie dobrze, także w sondażach, a kolejne wybory w USA są dopiero rok po naszych parlamentarnych.

Wiktor Świetlik