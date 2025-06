Podsumowując - we wrześniu roku 2005 Andrzej Duda doskonale wiedział jak wyglądała sytuacja w wymiarze sprawiedliwości III RP. I jaką rolę w jego kształtowaniu odgrywał prof. Adam Strzembosz. Wiedział, że był on przewodniczącym delegacji solidarnościowej w podstoliku prawnym przy Okrągłym Stole, wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego , odpowiedzialnym za ustawy wyprowadzające wymiar sprawiedliwości z czasów komunizmu i wprowadzające demokratyczne standardy, a później I Prezesem Sądu Najwyższego.

Jako I Prezes SN powołał na stanowisko Rzecznika Interesu Publicznego - czyli osobę reprezentującą interes publiczny w postępowaniach lustracyjnych - sędziego Bogusława Nizieńskiego. Ta nominacja była powodem, dla którego ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski nie powołał go na kolejną kadencję w Sądzie Najwyższym. Sędzia Nizieński był zbyt niezależny, by chronić jakichkolwiek agentów, o czym doskonale wiedziały obie strony.

Andrzej Duda wiedział też doskonale, że nikt z polityków solidarnościowych ani nie postulował w okresie przełomu czystki wśród sędziów, ani nie dostarczył żadnych narzędzi do jej przeprowadzenia. Słynne zdanie "wymiar sprawiedliwości oczyści się sam", było więc opisem realnej sytuacji, w której nie było żadnych innych narzędzi. I w dużej mierze się oczyścił. Na tyle dobrze, że w roku 2005 Jarosław Kaczyński i Jan Olszewski namówili Adama Strzembosza do kandydowania na urząd prezydenta RP.

Nie była to decyzja szczęśliwa, zwłaszcza że Jan Olszewski niedługo później sam ogłosił swój start, a Jarosław Kaczyński zaczął nalegać, by Adam Strzembosz, wieloletni pryncypialny przeciwnik kary śmierci, opowiedział się po jej stronie dla zwiększenia poparcia, co doprowadziło do politycznego rozstania obu panów. W efekcie sztabowcy Kaczyńskiego ukradli listy z podpisami za kandydaturą Adama Strzembosza, a sam Adam Strzembosz niedługo później zrezygnował z kandydowania.