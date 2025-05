Akcje profrekwencyjne są faktycznymi akcjami na rzecz kandydatów. Na wybory ruszają celebrytki, zmęczone Matki Polki, "dziewuchy" i instagramerki. Ruszają, bo to święto demokracji, a także chcą postępowej, nowoczesnej Polski pełnej praw kobiet, uśmiechniętej i idealnie pasującej do haseł jednego z kandydatów.

Jeśli chodzi o "zagranicę" to Karol Nawrocki na razie wyraźniej z niej korzysta, co jest pewnym paradoksem. Przecież była ona zawsze atutem obozu Donalda Tuska, do którego należy Rafał Trzaskowski. W polskich wyborach wziął już udział, choć jeszcze nie został prezydentem Rumunii, George Simion, czarny koń tamtejszej polityki i gwiazdor ostatnich tygodni. Wcześniej zrobił to z ponadprzeciętną jak na amerykańskiego prezydenta ostentacją Donald Trump. Obaj poparli Karola Nawrockiego.