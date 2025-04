Ale obóz prawicy nie ma dziś innych kart, niż nienawiść do "reżimu Tuska", do "Polski Tuska", do zachodnich wartości, do silnych instytucji, do liberalnej demokracji, do Europy, do prawa stojącego ponad siłą, do silnego państwa demokratycznego. I wreszcie - do partnerskich sojuszy poza fantazmatem o samotnej "suwerenności" między Rosją a Niemcami.