Wymiana powietrznych ciosów pomiędzy Izraelem a Iranem trwa. Generalnie w wiadomościach nacisk kładzie się newsy o zabitych wojskowych czy naukowcach. Mało kto zwraca uwagę na to, że na ekranach oglądamy kolejną wojnę na żywo.

Kamery śledzą zestrzeliwanie ponad wieżowcami rakiet oraz dronów. Gdy pocisk się przemknie, widzimy eksplozję. Ogień, gęste kłęby dymu. Wreszcie do internetu trafiają filmy pokazujące osoby zabite i ranne. Udzielanie pomocy, zabieranie do szpitali i kostnic.

Aż zapominamy, że jeszcze do niedawna te sceny kojarzyły się z czarno-białymi fotografiami. Z dawną historią. I z ludźmi z "poprzedniej epoki", z której po 1989 mozolnie próbowaliśmy się wydobywać. Z wielkim trudem. Nie jest tak, że lata 90. były jakąś erą naiwnego optymizmu. To ahistoryczna bzdura. Rok przemian otwiera przecież masakra na placu Tian'anmen, potem przychodzi wojna w byłej Jugosławii, wojny w Czeczenii, ludobójstwo w Rwandzie.

Jeśli o czymś można mówić po 1989, to o kierunku przemian, co do którego żywiono pewną nadzieję. Jednak i z tym nie należy przesadzać. Owa postkomunistyczna nadzieja umarła szybko.