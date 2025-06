W polskiej polityce sprawy układają się po myśli PiS i Konfederacji. Zwycięstwo Karola Nawrockiego ośmieliło opozycję do tego stopnia, że związane z nią media postanowiły użyć zachomikowanych taśm, by uderzyć w Donalda Tuska i Romana Giertycha. To zapewne jeden z pierwszych przejawów wielkiej operacji przejęcia władzy przez prawicę najpóźniej w 2027 roku.