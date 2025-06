Skończyły się czasy, kiedy wystarczyło utwardzić politykę migracyjną, by zwiększyć poparcie i zostawić PiS w tyle. Dziś to PiS i część Konfederacji w całości przejęły tę agendę. Jeśli nawet Tusk, który może być wiarygodny tylko przy wschodniej zaporze, zamknie granicę z Niemcami (co wydaje się możliwe), prawica dysponuje mocniejszymi kartami, by na tym zyskać, a premier może najwyżej wkurzyć transportowców i stracić kilka punktów. Bo że nie stanie się nagle kluczową postacią antyimigranckich emocji - to pewne.