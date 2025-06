Porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich wymagała interwencji premiera Donalda Tuska. Przegrana prezydenta Warszawy była o tyle dotkliwa, że nastąpiła na rzecz Karola Nawrockiego, osoby do niedawna szerzej nieznanej, za to z wianuszkiem rozmaitych ciemnych spraw.

Większości wyborców nie przeszkodziło to w oddaniu głosu za kandydatem PiS-u czy, jak kto woli, przeciwko rządowi Donalda Tuska. Tak czy inaczej, przegrana w wyborach prezydenckich - w czasach rządów Platformy z koalicjantami - nie szła tylko na konto kandydata. Winnych, których nie brakuje, należałoby jednak szukać także poza sztabem Trzaskowskiego.

Po kilku dniach premier Donald Tusk postanowił nam opowiedzieć z sejmowej mównicy, co o tym wszystkim sądzi. Najkrótsza historia półtorarocznego sprawowania rządów została ujęta językiem futbolowym i brzmiała: 3:1. Wygraliśmy trzy wybory z rzędu, to trzy strzelone gole (parlamentarne, samorządowe i europejskie), ale teraz straciliśmy jedną bramkę.

Premier prezentował się w formie, jakiej nie widzieliśmy od jesieni 2023. Nareszcie jak gdyby się przebudził. Najwyraźniej porażka dobrze mu zrobiła. Czego nie powiedział w swoim exposé, to to, że większość ministrów ze starej gwardii Platformy wyglądała na znużoną rządzeniem.

Sztuka mówienia do pustych krzeseł

Co jednak miał nam premier do powiedzenia? Zdumiewająco niewiele. Znów tylko ogólnie zapowiadał projekty ustaw, rzekomo schowane "w teczce". Niezwykłe, że doradcy medialni nie zadbali o chwytliwe sformułowania w przemówieniu. Nic nie pozostawało w uchu na dłużej, poza flirtem z pomysłem zakazania smarfonów dzieciom (znów bez jakichkolwiek konkretów).

Co więcej, momentami można było odnieść wrażenie, że premier słowa kieruje do nieobecnych posłów PiS-u, a nie do nas, obywateli. Opowiadał o ich obronie suwerenności jako o nieudolności i finansowym frajerstwie (w przypadku KPO zapłacono składkę bez korzyści dla Polski).