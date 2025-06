Trzecia Droga donikąd

To paradoks, że właśnie teraz doszło do awantury między Magdaleną Biejat, niedawną kandydatką z Lewicy, a liderem PSL o zmiany w prawie dotyczącym... rozwodów. W końcu sam Władysław Kosiniak-Kamysz też jest w trakcie rozwodu, tyle że politycznego. Bolesnego, smutnego, z jednej strony pożądanego przez oboje partnerów, bo to małżeństwo do niczego nie prowadziło, a z drugiej strony - żadne z nich nie wie, dokąd teraz iść.