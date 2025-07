Traf chce, że ostatnio od czasu do czasu przekraczam granicę polsko-niemiecką. Ostatnio pociągiem międzynarodowym. Niemieckie kontrole graniczne? Nie widziałem ANI JEDNEJ. Mundurowi spacerowali po peronie. Ziewali. Ospałym wzrokiem wodzą po wagonach. Niczego nie sprawdzają. Niczego nie kontrolują. Co najwyżej poprawiają paski na wypukłych brzuchach.

"Na szczęście" zaglądam do mediów społecznościowych. Tam emocje sięgają zenitu. Kryzys na granicy za chwilę osiągnie rozmiary apokaliptyczne. Nielegalni imigranci przerzucani są przecież masowo do Polski. Tak być nie może! Czas pokazać Niemcom, gdzie jest ich miejsce!

Trudno nie zauważyć, że do pewnego stopnia się to udało. A zatem dezinformacja rosyjska wydaje się w naszym kraju działać. Nie szuka się zwolenników, tylko jątrzy i polaryzuje. Jako że to pada na podatny grunt, działalność agenturalna okazuje się dziecinnie łatwa. Nigdy dość pamiętania o karierze agenta - sędziego Szmydta jako o przykładzie wykorzystania polaryzacji polskiej przez obce służby.

Z pojedynczych incydentów robi się tym większą sprawę, że realnie prawie NIC na granicy polsko-niemieckiej się nie dzieje. Gdyby nawet kogoś do Polski przerzucono, to powrót do Niemiec po pięciu minutach byłby śmiesznie łatwy. To cyrk. Natomiast przed ekranami w innych miejscach ludzie się podniecają na serio.