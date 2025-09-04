Mija miesiąc, odkąd wyprowadził się z Pałacu na Krakowskim Przedmieściu. Napisał książkę ze smaczkami z prezydentury i już umówił się z czołową stacją YouTube'ową na jej promowanie. Coraz bardziej otwarcie komunikuje też mediom swoje dalsze plany. Żadnego "teraz czas na długi urlop" albo "kamperem po Ameryce Łacińskiej, a potem się zobaczy".

U Andrzeja Dudy nie ma takiej opowieści. Jest za to inny jasny komunikat. Duda mówi, że nie chce być tylko "elder statesmanem", ma wiele do zaoferowania, a w jego spektrum ambicji mieści się bycie na przykład przyszłym polskim premierem albo kluczowym ministrem. To niemal dosłowny cytat z rozmowy, jaką miałem z byłym prezydentem kilka dni temu na Forum w Karpaczu. Ale przecież mówił o tym także gdzie indziej.

Ciekawe, że gdy rozpytać ludzi z branży (polityków, komentatorów) pierwszą reakcją jest zazwyczaj instynktowne "nie". Nie, panie Duda, to się tym razem nie uda. I tu wjeżdża zwykle cały szereg argumentów, dlaczego udać się nie może.

Bo zużyty i opatrzony po dekadzie na urzędzie. Bo memiczny. Bo słaby i bez wigoru (zwłaszcza na tle swojego następcy Karola Nawrockiego). Bo nielubiany nawet w swojej własnej partii, w której nigdy nie zdołał zbudować swojej frakcji. Bo nie ufa mu prezes, a jego delfini sami będą chcieli zostać szefami rządu po nadchodzącym powrocie do władzy. Tak to mniej więcej zwykle leci.

Zużyty, memiczny i bez charakteru? To się nie broni

A jednak, gdy spojrzeć na te wszystkie argumenty - jak to się mówi - na spokojnie, to szybko dostrzec można, że one wcale nie są takie mocne ani tym bardziej dyskwalifikujące.

Polityczne zużycie? Przecież przez 10 długich lat Andrzej Duda regularnie trzymał się w czołówce polityków o największym społecznym zaufaniu. Daj panie Boże każdemu politykowi tak się zużyć.

Memiczność Dudy? A pokażcie mi osobę publiczną, która nie jest przedmiotem ludowej szydery. Przecież w naszym szalonym świecie absolutnie nikt (ni papież Leon, ni Robert Lewandowski) nie jest memoodporny.

Zarzut braku politycznego charakteru i dynamizmu też nie trzyma się kupy. Raz, że to nie do końca prawda - nawet jeśli uznać, że w roku 2015 kandydat Andrzej Duda został wyciągnięty przez Jarosława Kaczyńskiego z kapelusza, to przecież w roku 2020 już polityk Andrzej Duda nie pozwolił się wysadzić z siodła. Choć przecież niemała część Zjednoczonej Prawicy nie zapomniała mu nigdy weta ustaw sądowych Ziobry.

Po drugie, ta dużo spokojniejsza polityczna stylówka prezydenta Dudy (spokojniejsza niż to, co proponuje dziś na przykład Karol Nawrocki) wcale nie musi skreślać szans na polityczny revival. Dziś jest akurat moment na polityczne "trumpowanie", czyli stałe podkręcanie tempa politycznej naparzanki, ale czy za rok albo dwa nie stanie się ono męczącym i nieznośnym politycznym ADHD? Wcale bym tego nie wykluczał.

Pozostaje oczywiście brak swojego własnego obozu wewnątrz pisowskiego mikrokosmosu. To fakt, nigdy od żadnego polityka prawicy nie słyszałem, że jest "dudowcem" albo "dudzistą". Takie pojęcia w ogóle nie istnieją. Nawet ci, co byli pod Dudę podwieszeni w Pałacu, muszą sobie teraz szukać nowych politycznych patronów.

Sam Duda oczywiście nie uczestniczy też żadną miarą w rywalizacji o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Ale przecież można sobie wyobrazić sytuację, w której nie skończy się ona zdecydowanym zwycięstwem jednego z trzech wielkich kandydatów. Ani Morawiecki nie zmusi Błaszczaka czy Czarnka do bezwarunkowej kapitulacji. Ani odwrotnie, Czarnek czy Błaszczak nie wypchną Morawieckiego z partii.

W tej sytuacji dojdzie raczej do wzajemnego poblokowania się przez tych PiS-owskich magnatów. A przecież do tego dojdzie jeszcze konieczność ułożenia się z koalicjantem z Konfederacji. W tej sytuacji kandydat taki jak Duda może się okazać akceptowalnym dla wszystkich stron wyjściem kompromisowym. Nie musi, ale bez wątpienia może.

Potrafi wygrywać jak nikt inny

I jeszcze jedno. O czym niektórzy zdają się zapominać. Andrzej Duda umie robić to, co w polityce demokratycznej jest najważniejsze. Potrafi wygrywać wybory. Pokazał to nie raz. I nawet nie dwa - co sam Duda w lubością podnosi, przypominając, że i w roku 2015 i pięć lat później zwyciężył w obu turach. Czego na przykład Karol Nawrocki powiedzieć o sobie nie może, bo w pierwszej rundzie tegorocznego głosowania jednak uległ Trzaskowskiemu.

Patrząc na to wszystko na chłodno, wygląda, że plan, jaki ma na siebie Andrzej Duda, wcale nie jest taki mglisty i nonsensowny, jak by się wielu mogło w pierwszej chwili wydawać.

Że nie mamy takich precedensów, bo Lech Wałęsa albo Aleksander Kwaśniewski nie wracali do władzy po jej oddaniu? A cóż to zmienia? Rzeczy są trudne do wyobrażenia, dopóki się nie zdarzają. A potem się jednak dzieją i nikt już nie pamięta, że "nie miały prawa się wydarzyć".

Rafał Woś

Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o Nawrockim: To również jego sukces Polsat News Polsat News