Polska pomoc dla Ukrainy była zbyt duża. Tak uznała największa grupa badanych w opublikowanym dziś sondażu dla Onetu. Pomoc z 2022 roku jest dziś często krytykowana przez tych, którzy wówczas ją chwalili. To powszechny błąd - dawne decyzje oceniamy z perspektywy dzisiejszych okoliczności, wypaczając ich sens.

Problem w tym, że spieramy się o to samo, w gruncie rzeczy nie wiedząc, kiedy państwo powinno słać sprzęt lub pomoc finansową i czego za to się domagać.

Wszystko jest kwestią sporu czysto politycznego, narracji propagandowych, dezinformacji i zakulisowych gier. Decyzje budzą wątpliwości, czy podejmowane są zgodnie z racją stanu, i… czy podejmowane są w Polsce.

Drobnym drukiem

Na swoją obronę możemy powiedzieć, że nie my pierwsi mamy takie problemy - mieli je najwięksi w najbardziej zwrotnych momentach historii.

Prezydent Roosevelt, udzielając słynnej pożyczki Lend-Lease, czyli dostarczając sprzęt wojskowy atakowanej przez Niemców Wielkiej Brytanii, obchodził prawo USA. Zabraniało ono dostarczania broni walczącym krajom oraz tym, które miały niespłacone długi wobec Stanów Zjednoczonych. Anglicy zaś nie spłacili na czas rat poprzednich pożyczek wojennych z czasów I wojny światowej.

Warto jednak zwrócić uwagę, że już wtedy USA miały dość konkretne regulacje - podobnie jak wiele innych krajów. I zupełnie inaczej niż Polska dziś. Nawet po kilku latach dyskusji na temat tego, czy nasza pomoc (czyli darowizny dla Ukrainy) nie powinna być obwarowana jakimiś kontraktami lub warunkami, niewiele się zmieniło.

Można by sobie nawet wyobrazić spłatę rozłożoną na bardzo długi okres i możliwą do umorzenia przez Polskę. Tak zresztą było ze wspomnianą pożyczką Lend-Lease - Amerykanie umorzyli ją w większości po wojnie, tylko po to, by Brytyjczykom udzielić kolejnego kredytu, który ci skończyli spłacać już w naszym wieku.

Zjednoczone Królestwo opłaciło jednak także inną, wyższą ratę tej współpracy. Kosztem ratunku państwa była utrata mocarstwowej ambicji i powierzenie swojego losu USA - stanie się junior partnerem. Amerykanie wiedzieli, w co grają. A czy my wiemy, w co dziś gramy?

Dzień sądu

Rajmund T. Andrzejczak i Sławomir Dębski w książce "Nowy algorytm strategiczny" zwracają uwagę, że strategia państwa nie polega tylko na tym, że w danej chwili, w momencie konkretnego zagrożenia, wymyślimy co robić od początku do końca. Polegać ona powinna na tym, że posiadamy gotowy "algorytm" - zestaw reguł, procedur i hierarchii wyborów, które pozwalają państwu wielokrotnie przechodzić przez ten sam cykl.

Ma to umożliwiać obiektywną, rzetelną ocenę zagrożenia, określenie własnych celów i dopasowanie do nich odpowiednich środków. Polska takich mechanizmów nie miała po 1989 roku i wciąż nie ma.

Awantura o obecną pomoc dla Ukrainy jest tego najlepszym przykładem, a cytowany sondaż - dowodem efektu chaosu kompetencyjnego, braku komunikacji, improwizacji, braku samodzielności i w końcu kultury tajności, która nie chroni państwa, lecz urzędników przed suwerenem.

O ile działanie państwa w 2022 roku można tłumaczyć pilną potrzebą odsunięcia zagrożenia potencjalnym agresorem i wojną jak najdalej od naszych granic (co zresztą się udało), to dzisiejsze uzasadnienia wyglądają dość mgliście.

Z jednej strony od samego szefa rządu słyszymy o konflikcie, który ma lada moment wybuchnąć. Z drugiej, pozbawiamy się sprzętu kluczowego dla obrony, obniżając jednocześnie potencjał odstraszania, na który w dużym stopniu składa się percepcja tego, ile kto czego ma.

Co więcej, stan relacji polsko-ukraińskich nie nastraja optymizmem i coraz bardziej wygląda na świadomy wybór Wołodymyra Zełenskiego, a nie przypadkową awanturę wynikającą z "różnych wrażliwości", jak chcieliby niektórzy.

Jednocześnie, będąca od niedawna w defensywie Rosja nadal będzie stanowić poważne zagrożenie. Gdyby doszło do globalnego starcia USA-Chiny, niewykluczone, że będziemy musieli radzić sobie z nią sami jako Polska lub kilka krajów Europy.

Czy Polska ma przemyślaną odpowiedź na tę skomplikowaną łamigłówkę? Obawiam się, że w naszym kraju jakiekolwiek przemyślenia dotyczą już tylko jednego kluczowego wydarzenia w dziejach naszego narodu i państwa - i tylko wokół niego krążą działania rządzących. Czyli wokół dnia wyborów parlamentarnych jesienią 2027 roku.





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