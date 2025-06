Mówią o tym "symetryści" (czasami ich oczekiwania związane z powrotem prawicy do władzy są podobne do oczekiwań dziennikarzy po prostu pisowskich, bo jak wiemy z maili wymienianych przez polityków poprzednio rządzących, to do "symetrystów" dzwonili politycy PiS w przypadku jakiejś wizerunkowej wpadki, a w zamian za pomoc też mieli sporo do zaoferowania).