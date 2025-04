W wyborach prezydenckich pozostało 13 kandydatów. Na oko - o 9-10 za dużo. W debacie osoby mniej konfliktowe były w mniejszości. Gotowość do dialogu w Polsce powoli staje się niebezpiecznym radykalizmem. I aż trudno uwierzyć, że w 2023 roku blisko 75 proc. wyborców udało się do urn, aby odsunąć rozbestwiony PiS od władzy. A jednak tak było.

Dziś można byłoby dodać trochę błota do błota - którym wczoraj obrzucali się kandydaci. Rzecz jednak w tym, aby nie wchodzić w ich buty. Ostatecznie, gdy opadł kurz, można było zobaczyć kilka ciekawych rzeczy.

Oburzenie stało się rytuałem. Narzekanie na PO -PiS jest ceremonią publiczną. Odprawiane z odpowiednim zasobem słów, zrównuje wszędzie i wszystko ze wszystkim. Policjanci czy złodzieje, ukradł czy kupił - to bez znaczenia. Nikt nie bawi się w żadne niuanse. Na wierzch wypływa bezkompromisowa ocena moralna.

Wszyscy czynni politycy są czemuś winni z definicji. Warto się temu przyjrzeć. Założeniem strategii oburzenia jest uznawanie, że poza światem polityki polskiej istnieje czysty moralnie lud - i to z jakimś nieskalanym depozytem polskości. Codzienny materiał empiryczny skłaniałby do sceptycyzmu w tej sprawie.

A jednak, chętnych do reprezentowania tej rzekomo milczącej większości nie brakowało - i to od Szymona Hołowni przez Adriana Zandberga po Krzysztofa Stanowskiego .

Rzecz w tym, że wyborcy reprezentujący to stanowisko na dłuższą metę nie życzą sobie reprezentacji w parlamencie czy pałacu prezydenckim. Dopóki pozostaje się na totalnej kontrze, świat daje się odmalować na czarno i na biało. Bunt, weto, opór - są przecież bardzo smaczne.

Gdy tylko jednak zdobywa się władzę, albo choć o nią otrze, jak piosenkarz Paweł Kukiz (i wielu innych kontestatorów po 1989), zawodnik kończy wypadnięciem z łask. Szybko staje się politykiem, czyli: jednym z "onych". Rytualność tej "rokoszowej" postawy objawiła się wczoraj w debacie w całej krasie, dlatego że tak wielu polityków - od prawa do lewa - ją tak otwarcie reprezentowało.

Jeszcze ciekawsze wydaje się powtarzanie w kółko w debacie jednego zarzutu. Oto najgorszą zbrodnią okazuje się to, że ktoś zmienił zdanie. Wszystko jedno w jakiej sprawie. W szybko zmieniającym się świecie trzymanie się kurczowo opinii sprzed dekad to cnota. To bardzo interesujące postawienie sprawy w debacie publicznej - albowiem kwestionuje sens… debaty publicznej. Skoro najlepiej nie zmieniać poglądów, konwersacja staje się ekstremalnie niebezpieczna. Jeszcze ktoś w trakcie debaty zmieni zdanie, wypowie słowa: "tak, ma pani/pan rację"… i nieszczęście gotowe!