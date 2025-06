Przegrana Trzaskowskiego zapewne wymusi pytania o los premiera Donalda Tuska, który doprowadził do odebrania władzy PiS-owi w 2023 roku, a później - jako lider tej zmiany - nie był w stanie utrzymać ani emocji społecznej, ani spełnić obietnic, ani dobrze poinformować o tym, co jego rządowi tak naprawdę udało się osiągnąć. Natomiast minimalna wygrana Trzaskowskiego nie zasłoni tych pytań, a być może nawet je wyostrzy. I być może jedną z odpowiedzi będzie konieczność przeniesienia politycznego ośrodka władzy do Pałacu Prezydenckiego i "ograniczenie" roli rządu to prac technicznych.