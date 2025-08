Ważne, aby zrozumieć, jaki to tajemniczy mechanizm od dwóch porusza dekad kołami polskiej polityki. Otóż zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk należą do najbardziej niepopularnych polityków w kraju. To cena bycia agresywnym liderem wielkiej partii w Polsce. Cena, którą obaj politycy gotowi są zapłacić. Ostatecznie brak popularności sondażowej nie przeszkadza w dostaniu się do parlamentu.

Kłopot zaczyna się przy okazji wyborów prezydenckich. Trzeba przekonać do wyjścia z domu w niedzielę i wrzucenia głosu do urny ponad połowę głosujących rodaków. Brak sympatii jest przeszkodą, o czym przekonali się obaj politycy: Donald Tusk wystartował w 2005 i przegrał. Z kolei Jarosław Kaczyński podjął próbę w 2010 - z tym samym rezultatem.

Oczywiście w kampanii wyborczej pan Karol Nawrocki uraczył nas lawinami obietnic. Co wiadomo dokładnie? Nic. Znamy tylko ogólne kierunki: nacjonalizm, tromtadracja, krytyczny stosunek do polityki historycznej Ukrainy, zdjęcie z prezydentem Donaldem Trumpem.

W 2025 roku będziemy oglądać podobną dynamikę, chociaż może nie od razu. Na razie nienawiść do Donalda Tuska będzie zbliżać Nowogrodzką do Pałacu Namiestnikowskiego. Ostrożnie można obstawiać, że Nawrocki z Kaczyńskim raczej oddadzą się przyjemności torpedowania statku z napisem "rząd koalicyjny". Na co dzień i od święta z sadystyczną radością będą wyprowadzać kolejne ataki. A to z Pałacu Namiestnikowskiego, a to z Nowogrodzkiej. Warto podkreślić jednak, że to scenariusz wydarzeń najbliższy Jarosława Kaczyńskiego.