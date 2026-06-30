Oto grom z jasnego nieba! Nie, wcale nie chodzi o kolejną odsłonę międzynarodowych przepychanek politycznych w tej czy innej sprawie. Prawdziwą bombą newsową okazało się odpadnięcie w Bostonie reprezentacji Niemiec z mundialu.

Klęska z Paragwajem

Jeśli ktoś nie oglądał (dla nas) nocnego meczu z Paragwajem, rano musiał przecierać oczy ze zdumienia. W rzutach karnych 4:3? Jak to, Niemcy odpadli z mistrzostw? Niezawodna maszyna turniejowa zawiodła?!

A jednak od pierwszego meczu widać było, że coś w "Mannschaft" zgrzyta. Wysokie zwycięstwo nad miniaturową wyspą Curaçao mogło uśpić czujność widzów. Już wtedy, w pierwszym spotkaniu, było jednak widać pewien brak płynności i skuteczności, który w kolejnych meczach coraz bardziej dawał o sobie znać. To nie była żadna maszyna mistrzostw. Raczej grono technicznie sprawnych, ale najwyraźniej zmęczonych zespołową grą facetów.

O tym, że futbol ma znaczenie polityczne, natychmiast przypomniał prezydent Paragwaju. Zwycięstwo i awans do 1/8 finału zamieniono w narodowe święto. W inny sposób futbol pełni tę funkcję u naszego zachodniego sąsiada. Tam Bundesliga stała się rodzajem "konstytucji dla ludu", sposobem na pokojowe bycie razem.

Kultura futbolu

W Niemczech bowiem na co dzień futbol pełni funkcję, w której inne instytucje zawodzą. Kultura polityczna, eufemistycznie rzecz ujmując, nie jest zbyt inkluzywna. Poznałem Turków, którzy mieszkają od 20-30 lat w Berlinie, mają obywatelstwo, mówią perfekcyjnie po niemiecku i zdecydowanie podkreślają, że wcale nie czują się Niemcami.

Niektórzy, w geście sprzeciwu wobec otaczającego świata, który nie wydaje im się przyjazny, nawet chwalili się, że popierają prezydenta Recepa Erdoğana. Tyle że sprawa się na tym kończy, bo wcale nie chcą wracać do kraju, gdzie rządy sprawowane są autorytarną ręką.

I tu pewnym wyjściem z sytuacji i kanałem awansu społecznego okazuje się futbol. Otóż Niemcy pokryte są gęstą siecią klubów sportowych dla dzieci i młodzieży. To zupełne szaleństwo, ale chłopcy i dziewczęta kilka razy w tygodniu mają szansę grać pod okiem trenera.

Warunki są profesjonalne. Emocje prawdziwe. Jednocześnie właśnie tutaj, na boisku, znika pruska nieżyczliwość. Niektóre drużyny niemal w całości złożone są z imigrantów z Włoch, Turcji, Grecji, Kolumbii czy Polski. Jednych talent pcha w górę, do nowych drużyn. Inni zostają na poziomie podstawowym.

Rodzice i dzieci są zadowoleni, że mają nowych znajomych, zaczyna się oddolne życie towarzyskie, zwykle zupełnie niepoddane rygorom niemieckiej etykiety.

Drabina awansu

Właśnie na tym tle można się zastanawiać nad klęską Niemiec na mundialu 2026. Owa drabina awansu społecznego na chwilę się zatrzęsła, albowiem jej kolejne szczeble mają prowadzić dzieci do realizacji marzeń sportowych.

Po drodze zaś mają one nawiązywać więzi, cieszyć się i konkurować, przynajmniej przez moment czując się częścią jakiejś wspólnoty. Jedna przegrana, najwyraźniej z kiepskim trenerem, oczywiście niczego nie przesądza. Niemniej możliwe, że do małych drużyn na chwilę wkradnie się pewien pesymizm.

A może nie. Albowiem chęć kibicowania natychmiast przerzucana jest na inne zespoły. Co więcej, wśród imigrantów można było spotkać sporo osób, które wcale niemieckiej drużynie nie kibicowały.

Ba, nie będzie przesadą powiedzieć, że pewnie parę osób się ucieszyło. Tyle że poza futbolem nie mają oni zbyt wielu płaszczyzn spotkania. W świecie cyfrowej powodzi jest ich paradoksalnie jeszcze mniej.

W epoce coraz głębszej społecznej fragmentacji nawet dziewięćdziesiąt minut wspólnego kibicowania okazuje się instytucją ważniejszą, niż zwykliśmy sądzić. Nieprzypadkowo właśnie w takich warunkach rośnie znaczenie skrajnie prawicowej AfD, która proponuje prostszą definicję wspólnoty - opartą na pochodzeniu, a nie na współuczestnictwie.

Kolejna klęska reprezentacji Niemiec jest zatem nie tylko wydarzeniem sportowym, lecz także testem odporności społeczeństwa. Społeczeństwa, które wciąż próbuje budować wspólnotę nie tyle wokół narodowości, ile wokół wspólnych doświadczeń.

Z punktu widzenia polskich interesów geopolitycznych powodzenie futbolowego projektu ma znaczenie większe, niż mogłoby się wydawać. Przecież Niemcy zdominowane przez AfD byłyby dla Polski znacznie trudniejszym sąsiadem niż Niemcy "tylko" przeżywające kolejny sportowy zawód.

Jarosław Kuisz





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