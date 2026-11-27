Trwa nadzwyczajny szczyt UE zwołany w obliczu braku porozumienia, co do kształtu unijnej perspektywy finansowej na lata 2028-2034. Ten brak zgody to jest oczywiście zwyczajny teatr. Taki sam, jaki rozgrywa się co sześć lat przy uchwalaniu kolejnych wieloletnich planów finansowych.

Sednem tego przedstawienia jest stworzenie takiego wrażenia scenicznego oraz dramatyzmu, by każdy przywódca 27 państw członkowskich mógł na koniec wrócić do domu i ogłosić, że osiągnął bezprecedensowy sukces. Dokładnie takie są też plany Donalda Tuska, który musi przed wyborami pokazać, jak bardzo jest sprawczy. I zaręczam, że tuż przed świętami jego rząd i powolne media będą piały z zachwytu o wielkim zwycięstwie premiera w Brukseli nad resztą świata z Niemcami włącznie.

Komisja Europejska i jej intrygi

Ale warto widzieć, że za kulisami trwa zupełnie inna gra. I to ona jest znacznie istotniejsza niż kilka czy kilkanaście miliardów w tę czy w tamtą stronę. Tę prawdziwą grę prowadzi Komisja Europejska przy cichym wsparciu politycznego establishmentu Niemiec, Francji i innych krajów liberalnego rdzenia starej Unii. W tej intrydze chodzi o zdobycie kolejnego przyczółka w procesie pełzającej federalizacji Europy. Unijne elity już dawno porzuciły przecież nadzieje, że pogłębianie integracji da się robić "po Bożemu" i w pełnej zgodzie z traktatami.

Fiasko eurokonstytucji dwie dekady temu, a potem koszmarne problemy praktyczne i wizerunkowe związane z dopychaniem kolanem ratyfikacji traktatu lizbońskiego (w Irlandii musieli nawet powtarzać referendum, by dało wreszcie pożądany rezultat) są przestrogą. Przestroga brzmi: nigdy więcej wielkich traktatów.

Teraz nadszedł czas na… gotowanie żaby. To znaczy federalizację, centralizację, osłabianie mechanizmów jednomyślności oraz tworzenie pozatraktatowych narzędzi ingerencji Brukseli w demokratyczne decyzje suwerennych państw. Ale robione metodą faktów dokonanych. Poprzez orzeczenia unijnych trybunałów, przemoc instytucjonalną czy - jak w tym wypadku - zaszywanie zmiany reguł gry, gdzie się tylko da.

Budżetowe perspektywy są dobrą ku temu okazją. A to dlatego, że chodzi w nich o pieniądze. W projekcie nowych ram finansowych UE na lata 2028-2034 mamy więc faktyczną legalizację metody "na KPO" i "na kamienie milowe". Znanej nam w Polsce dobrze z lat 2021-23. To metoda dyscyplinowania krajów członkowskich przy pomocy pochwycenia kurka regulującego dopływ pieniędzy z unijnych funduszy do krajów członkowskich. Dobrze nam znany mechanizm warunkowości polega więc na uzależnieniu wypłaty środków od przestrzegania reguł tzw. praworządności oraz stosowania Karty Praw Podstawowych. Czy jest praworządność, czy też jej nie ma, zdecyduje oczywiście Bruksela. Bo któż inny?

Zabawa Brukseli w kija i marchewkę

Wedle projektu unijnego budżetu na lata 2028-2034 ten mechanizm - obowiązujący dotąd tylko w niektórych dziedzinach - ma stać się regułą powszechnie obowiązującą. Dokładnie mowa jest o warunkowości "rozszerzonej, wzmocnionej i obejmującej wszystkie fundusze". Ich wdrażanie podlegać ma właśnie mechanizmowi tzw. kamieni milowych. Czyli drobnych kroczków, które Komisja na bieżąco ocenia. Kciuk w górę oznacza, że pieniądze płyną. Kciuk w dół pozwala mrozić środki wedle uznania.

Wzmacnia to Brukselę względem suwerennych członków UE w stopniu dotąd niespotykanym. Daje jej bowiem prawo permanentnego i nieskrępowanego, stałego stosowania wobec krajów mechanizmu kija i marchewki. Bruksela będzie mogła przy ich pomocy robić wiele rzeczy. Na przykład wymuszać zgodę krajów na legalizowanie dalszych postępów centralizacji. Albo uznawania legalizujących faktyczną federalizację orzeczeń unijnego sądownictwa. Nie poprzesz albo nie uznasz, droga Warszawo, Rzymie albo Prago. Wolna wola - ale pieniędzy nie dostaniesz.

Przy pomocy warunkowości można też zwyczajnie głodzić kraje, w których wynik demokratycznych wyborów przyniósł wynik niezgodny z oczekiwaniami Brukseli. I odwrotnie. Odblokowywać pieniądze, gdy następuje zmiana władzy w kierunku pożądanym.

Jeszcze kilka lat temu można by to wszystko uznać za strachy na lachy i teorie spiskowe. Ale dziś mamy przecież doświadczenia z lat 2021-23, gdy Bruksela przy pomocy warunkowości przy wypłacie transz KPO ostro wpływała na polskie sprawy wewnętrzne, stawiając Warszawę do kąta za naruszanie praworządności. A potem - jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki - uwalniając pieniądze i nie dostrzegając, że problemy z praworządnością nad Wisłą dalekie są od rozwiązania. A nawet się pogłębiły.

Mając takie doświadczenia, wydaje się oczywiste, że tego typu mechanizmy stanowić mają zabezpieczenie establishmentu na wypadek zwycięstwa innych niż liberalne sił politycznych we Francji i Polsce w roku 2027. A potem może również w Niemczech i innych krajach.

Czy w takiej sytuacji można jeszcze będzie mówić o suwerenności państw UE? I co nam to mówi o przestrzeganiu swoich własnych traktatów przez walczących o swoje własne polityczne przetrwanie liberalnych elit UE?

ETS trudne do ruszenia bez gniewu UE

Ale jeszcze drugi problem. Druga pułapka zaszyta w wieloletniej perspektywie na lata 2028-2034. To plan przekierowania części przychodów z systemu ETS z poziomu budżetów państw narodowych wprost do Brukseli. Będzie to miało dwojaki skutek. Ten prostszy, budżetowy polega na zmniejszeniu wpływów budżetowych na poziomie finansów państw UE - co oznacza konieczność uzupełnienia tych ubytków w inny sposób.

Ale jeszcze ważniejsze jest to, że system ETS - czyli podatek nakładany na używanie energii pochodzącej z paliw kopalnych przez kolejne branże oraz obywateli - jest w Europie coraz mocniej krytykowany. Biznes się na niego burzy, bo wygasza ich międzynarodową konkurencyjność i nie chcą go ludzie przerażeniu wzrostem kosztów życia, a zwłaszcza energii. Niektóre kraje - na przykład Włochy Giorgii Meloni - zapowiedziały wręcz faktyczne wyjście z tego systemu, otwiera się w nowym oknie i uzupełnienie brakujących środków na poziomie swojego budżetu.

To samo potencjalnie może próbować zrobić Polska po ewentualnym zwycięstwie prawicy w roku 2027. Problem polega jednak na tym, że jeżeli zyski z ETS zostaną (choćby częściowo) przesunięte do Brukseli, to Bruksela będzie tych wpływów bronić jak swoich pieniędzy. A to oznacza, że ruszyć ETS będzie znacznie trudniej bez narażenia się na sankcje i retorsje Brukseli. A te retorsje będą bolesne właśnie z powodu mechanizmu warunkowości, który Komisja chce narzucić w tym samym dokumencie.

I to jest dziś stawką spektaklu, który właśnie zaczyna być na naszych oczach odgrywany.

Rafał Woś



