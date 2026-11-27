Wprawdzie różnica jest wielkości błędu statystycznego, a więc symboliczna, zaś wynik nie znalazł odzwierciedlenia w przeprowadzonym przy użyciu innej metodologii badaniu CBOS (tam Sikorski jest trzeci, za Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i głową państwa), ale zamęt na prawicy niewątpliwie Nawrockiemu nie pomaga. Jego notowania nie rosną, a nawet spadają (w obu sondażach o punkt procentowy).

Mit silnego prezydenta

I właśnie ten fakt polityczny - że prawica jest pogubiona i skłócona, a Nawrocki będzie za to obarczany odpowiedzialnością - może w przyszłości obalić mit silnego prezydenta, na którego nie ma mocnych.

Problemem prezydenta jest bowiem to, że postanowił być liderem całej prawicy, ale na razie nie jest w stanie unieść tej roli. Gdyby po tej stronie sceny panowała zgoda i realne przeświadczenie o wspólnym celu, a sprawy szłyby dobrze, Karol Nawrocki mógłby pławić się w sukcesach politycznych.

Tak nie jest, bo rzeczywistość skrzeczy. Nie chodzi wyłącznie o stosowanie licznych wet, co skwapliwie wykorzystuje strona rządząca do atakowania prezydenta, ile przede wszystkim o to, że przynajmniej trzykrotnie prezydent został zmuszony do okazania słabości.

Po raz pierwszy złamano go, gdy pod naciskami politycznymi, ale wbrew poważnym ekspertom i armii, zawetował program SAFE. Po raz drugi, gdy uległ presji wizerunkowej i wbrew oczekiwaniom opozycji podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, co jest traktowane jako sukces rządu. A po raz trzeci niedawno, gdy Jarosław Kaczyński storpedował starania prezydenta o stworzenie perspektywy resetu konstytucyjnego.

Prezes PiS jak wańka-wstańka

To nie buduje pozycji niezależnego lidera, od którego zależą losy prawicowej formacji. Politycy PiS przekonują, że Karol Nawrocki konstruuje pakt senacki (a więc pokazuje, że nie chce być prezydentem wszystkich Polaków, lecz tych o określonych poglądach), czyli przenoszą na niego odpowiedzialność za stworzenie projektu, który będzie trudny do realizacji ze względu na osobę Grzegorza Brauna.

Rozwój Plus jak mantrę powtarza, że z Konfederacją Korony Polskiej nie chce współtworzyć nie tylko przyszłej koalicji, ale także układu senackiego. Sam Braun pochwalił się wspólnym zdjęciem z Michałem Dworczykiem w europarlamencie, a ludzie Mateusza Morawieckiego nie byli - łagodnie mówiąc - zachwyceni tym faktem. Wcześniej Braun sfotografował się z roześmianym Kaczyńskim przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dodatkowo w sprawie Brauna lider PiS zachowuje się jak wańka-wstańka, najpierw odcinając się od antysemickich ekscesów i prorosyjskich narracji, a później nagle dopuszczając udział Brauna w potencjalnej wielkiej prawicowej koalicji wyborczej, której nikt na prawicy nie chce.

Napięcia istnieją nie tylko między Kaczyńskim a Nawrockim oraz Morawieckim, ale także między PiS a Konfederacją. Program Nowej Nadziei Sławomira Mentzena jest przez największą partię opozycyjną określany jako darwinizm społeczny, a Przemysław Czarnek mówi, że byłby "absolutnie szczęśliwy", gdyby mógł rządzić z Krzysztofem Bosakiem i Ruchem Narodowym.

Przyjaciel Trumpa na molo

Prawicy polskiej, która na wieść o zwycięstwie Donalda Trumpa zakładała czerwone czapeczki MAGA i biła brawo, nie pomaga również fakt, że prezydent USA nazywa Władimira Putina swoim przyjacielem. Nawet jeśli nie osłabia to stosunków polsko-amerykańskich, to wytrąca opozycji broń w postaci oburzania się na fakt, że przed laty Tusk rozmawiał z przywódcą Rosji, wówczas także premierem, na sopockim molo.

Skoro Karol Nawrocki szykuje się do przejęcia przywództwa na prawicy, będzie brał na siebie nie tylko jej sukcesy, ale także porażki i klęski. A tych jest dziś więcej niż mniej. Zresztą strona rządowa wcale nie ma się z czego cieszyć. O ile Sikorski może myśleć o wyborach prezydenckich w 2030 roku, bo dystans czasowy jest duży, o tyle Tusk ma przed sobą najważniejszą batalię w swoim politycznym życiu.

Jeśli w 2027 roku obecna koalicja rządząca przegra i odda władzę - bez względu na to, w jakiej konfiguracji pójdzie do wyborów - to odpowiedzialnością za to zostanie obarczony obecny premier. A nie da się wygrać wyborów, bazując tylko na słabości przeciwnika. Trzeba mieć jeszcze dobry pomysł, jak to zrobić.

Przemysław Szubartowicz