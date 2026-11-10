Moralny upadek. Telewizja Republika brnie w kłamstwo

Przemysław Szubartowicz

Przemysław Szubartowicz

Tragedia w Krakowie obnażyła bezmiar moralnego upadku niektórych mediów i wielu polityków. Opowieść o braku policji w Krakowie została skompromitowana, ponieważ bohaterscy policjanci, którzy bezpośrednio unieszkodliwili zbrodniarza, nie działali sami.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Tomasz Sakiewicz robi selfie telefonem w otoczeniu ludzi i kamer nagrywających wydarzenie
Tomasz Sakiewicz podawał nieprawdziwe informacje, że na rynku w Krakowie nie było policjiTomasz JastrzebowskiReporter

Tragedia w Krakowie pokazała siłę państwa - reprezentowanego przez znakomicie przygotowanych policjantów, którzy przeprowadzili skuteczny pościg i ofiarnych świadków mordu, którzy bez wahania pomagali na miejscu.

Takie poświęcenie zasługuje na najwyższy szacunek. I każe wierzyć, że mimo bezprecedensowego ekscesu Polska jest wciąż bezpiecznym krajem, w którym służby działają profesjonalnie i reagują szybko. I w którym wyzwań będzie przybywać, a nie ubywać.

Kraków po ataku. Brud mediów

Świat staje się miejscem chaosu, osłabienia wartości, dominacji brudu mediów (anty)społecznościowych, niskich instynktów oraz niepohamowanego populizmu. I miejscem, w którym jednostki zaburzone coraz łatwiej będą podlegać psychotycznemu rozpętaniu o nieprzewidywalnych konsekwencjach.

Pojawiające się natychmiast po ataku szaleńca emocjonalne pseudodiagnozy podnieconych komentatorów, którzy bez zawieszenia sądu, bez czekania na fakty, bez namysłu i analizy ferowali wyroki na temat policyjnej taktyki, przygotowania służb, kondycji państwa czy motywacji mordercy zapiszą się czarnymi zgłoskami w historii rodzimej infosfery. Ten typ odruchowej reakcji jest częścią współczesnego uniwersum, w którym coraz bardziej brakuje kompasów etycznych, prawdy oraz umiejętności milczenia, gdy nie ma wiedzy.

Przy okazji zbrodnię wykorzystano do podbijania popularności i spieniężania jej. Oraz do robienia polityki, choć to akurat zostało szybko dostrzeżone i potępione. Marcin Kierwiński też nie poczekał na twarde dowody i oskarżył zamachowca o prawicowy ekstremizm, czym zupełnie niepotrzebnie wpisał się w wojnę polityczną. Od ministra spraw wewnętrznych, który w takich dramatycznych chwilach przemawia w imieniu państwa, a nie partii politycznej, wymaga się powściągliwości, o jaką w przypadku publicystów można jedynie bezskutecznie apelować.

Zobacz również:

Karol Nawrocki i Donald Tusk wzięli udział w Marszu Ciszy w Krakowie
Polska

Wizyta Tuska i Nawrockiego w Krakowie. Rzecznik ujawnia kulisy

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

Telewizja Republika bez przeprosin

Podkreślmy: ferowanie wyroków nie jest tym samym, co zadawanie pytań. Bo dopiero po zadaniu pytań dowiedzieliśmy się, jak szybko policja podjęła działania, w jaki sposób prowadziła akcję w rozproszeniu, jak dalece obraz rzeczywisty różnił się od fantazji gwiazdeczek social mediów, od masywnej propagandy rosyjskich botów i od bzdur quasidziennikarzy. A także od politycznych przekazów, które miały mobilizować twarde elektoraty, ale uderzały w całe państwo.

Tragedia w Krakowie obnażyła bezmiar moralnego upadku niektórych mediów i wielu polityków. Opowieść o braku policji w Krakowie została skompromitowana, ponieważ bohaterscy policjanci, którzy bezpośrednio unieszkodliwili zbrodniarza, nie działali sami.

Prawicowa telewizja Republika, dziś potępiana przez niemal cały dziennikarski mainstream i ekspertów, brnie w kłamstwo i jest w tym wspierana przez część opozycji. Nie chce przeprosić za fałszowanie rzeczywistości i chorobliwe podgrzewanie emocji, tak jak Kanał Zero przeprosił za opublikowanie rozmowy z babcią sprawcy, a program (podobnie jak "Fakt") usunął z sieci. Szkoda, że "Gazeta Wyborcza" nie wycofała tekstu z wypowiedziami tej kobiety.

Tragedia w Krakowie - podobnie jak inne narodowe tragedie - zapewne nie przyniesie oczyszczenia, choć skłóceni w polaryzacyjnej logice prezydent i premier poszli wspólnie w marszu pamięci. Oburzenie na rolę tub propagandowych potrwa krótko, choć być może wzrośnie rola mediów trzymających się jeszcze niepopularnych reguł. Język nadal będzie się radykalizował, a legitymizowanie w debacie polityków o skrajnym profilu nie ustanie.

Zobacz również:

Jarosław Kaczyński reaguje na relację Tomasza Sakiewicza z miejsca strzelaniny w Krakowie
Polska

Fala krytyki po relacji Sakiewicza. Kaczyński broni Republiki, reaguje KRRiT

Maria Literacka
Maria Literacka

"W służbie chytrym celom"

Bo nie jest sztuką być dziś hieną, propagandystą, populistą zbierającym anonimowe "lajki". I - jak w słynnym wierszu "Redaktor Whedon" Edgara Lee Mastersa krytykującym brukowce i tabloidyzację amerykańskiej prasy - "(…) przeinaczać prawdę, ujeżdżać ją do woli, / naginać wszystkie uczucia, namiętności ludzkie. W służbie chytrym celom, / sprawom niegodziwym (…)".

Sztuką - niepopularną - jest rozumieć wyzwania epoki, umieć pochylić się nad kryzysem kondycji psychicznej młodych ludzi, debatować o dobru wspólnym, tonować emocje, edukować o bezpieczeństwie, walczyć z dezinformacją, myśleć o bliźnich z szacunkiem. A w nieuniknionej polaryzacji odróżniać chociaż racje i poglądy od manipulacji i kłamstw.

Przemysław Szubartowicz

Czytaj więcej artykułów Przemysława Szubartowicza

Prezes TK Bogdan Święczkowski w sobotę przed Trybunałem Konstytucyjnym
Felietoniści

Można to było zrobić inaczej. Teraz prawica jest skonsolidowana a Tusk osamotniony

Przemysław Szubartowicz
Przemysław Szubartowicz


"Polityczny WF": Poszli po bandzie w sprawie TK. Dało się inaczej?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze