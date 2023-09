Redakcja słynnego "Charlie Hebdo" właśnie wystosowała publiczny apel do Duńczyków o nieograniczanie wolności słowa. Warto na niego zwrócić uwagę. Przypomnijmy, że kilka lat temu francuskie satyryczne czasopismo spotkał dramat. Dokoła francuskiej redakcji atmosfera zagęszczała się od czasu przedrukowania duńskich karykatur Mahometa. Satyrycy uznali, że idzie o fundamentalne wartości świeckiego państwa. Odważnie wówczas okazali solidarność dziennikarzom i rysownikom z Kopenhagi. Niemal za każdym razem, gdy publikowano takie karykatury, ostro protestowano na ulicach w krajach arabskich, choćby i położonych daleko od Danii i Francji. Po opublikowaniu serii karykatur posypały się groźby. Wreszcie do redakcji wtargnęli terroryści. W środku Paryża zamachowcy z karabinów rozstrzelali dziennikarzy i rysowników. Redakcja, otoczona jak twierdza, kontynuuje swoją misję.

Od pewnego czasu oglądamy ciąg dalszy tych napięć. Kto w krajach skandynawskich pali Koran przed kamerami? To w sumie garstka osób. Niejaki Rasmus Paludan, opisywany jako aktywista skrajnej prawicy. Protestować miał przeciwko tureckiemu weto dla wejścia Szwecji do NATO. Inna postać to uchodźca z Iraku, Salwan Momika, chrześcijanin deklarujący swą niechęć do islamu. Podpalił Koran przed parlamentem szwedzkim. Inny wreszcie aktywista, określający się jako "duński patriota", spalił Koran 31 lipca 2023 roku w Kopenhadze przed ministerstwem spraw zagranicznych.