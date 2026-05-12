Według badania CBOS z marca tego roku niemal połowa (46 proc.) ankietowanych uznała spór polityczny i polaryzację za największe zagrożenie dla stabilności społecznej. Dalej dopiero były sytuacja międzynarodowa (41 proc.) i jakość usług publicznych, czyli przede wszystkim zapaść w służbie zdrowia (31 proc.).

Na tym polega jeden z największych paradoksów polskich konfliktów wewnętrznych, partyjnych dintojr i animozji społecznych, że ich uczestnicy często deklarują tęsknotę za… pojednaniem narodowym. Trudno nie wykluczyć, że spora część z nich robi to szczerze, ale równocześnie ci sami ludzie popadają w jeszcze większą nienawiść.

Co jest przyczyną tej sprzeczności? Może po prostu Polacy uwielbiający dramatyczne i teatralne pojednania, przebaczenia i wyznania wzajemnych grzechów, mają problem z normalnym toczeniem sporów?

Zemsta za zemstę

Polska literatura, pamiętniki, listy, gazety wypełnione są wzruszającymi opisami pojednania narodowego, klas społecznych, obozów politycznych, regionów. To ważny element "Pana Tadeusza", "Potopu" czy "Krakowiaków i górali" i obiekt celnej satyry w "Zemście", "Weselu" czy "Samych swoich". Jednać się miano po rozbiorach, za "Solidarności" i w 1989 roku.

O potrzebie pojednania i przebaczenia pisano także po zamachu majowym w 1926 roku. Efektem tego "pojednania" były prześladowania i obozy, w których piłsudczycy więzili swoich przeciwników politycznych, a potem zemsta i z kolei prześladowania piłsudczyków, także trzymanie ich w obozach, już podczas wojny na emigracji.

Wszystko to miało silną podbudowę moralną, a lista krzywd, które domagały się pomsty, a także dowodów na haniebną podłość i bezwartościowość przeciwników tonęła w pomroce wycinanek, podchodów i strzelanin.

Wystarczy przypomnieć, że w trakcie samego zamachu dla piłsudczyków ważny był element zemsty na tych, którzy mieli ponosić moralną odpowiedzialność za mord prezydenta Gabriela Narutowicza trzy lata wcześniej.

Kolejne zemsty i akty mające płynąć z poczucia zaprowadzenia sprawiedliwości moralnej z drugiej strony rodziły poczucie zrobienia tego samego. Trochę jak wielopokoleniowe walki szkockich klanów czy vendetty albańskich rodzin w dawnych czasach. Wszystko to było tłem dla tego, co jest realną istotą polityki: walki o władzę.

Obcy nie dyskutują

Mitem jest także to, że Polacy jednoczyli się zawsze w obliczu wroga, co pięknie - choć jak przystało na niego, romantycznie - oddał nasz wieszcz. W początkowym okresie okupacji niemieckiej (a później także w pewnych momentach) organizacje podziemne potrafiły się ostro zwalczać.

Nie dotyczyło to jedynie walki z obcą agenturą, taką jak komunistyczna partyzantka, ale także starć między różnymi nurtami polskiego podziemia. Walki, nieraz na śmierć i życie, toczyli przywódcy powstań narodowych i politycy emigracyjni podczas wojny.

Konflikt i konkurencja są wpisane w życie zorganizowanych społeczeństw od zawsze, podobnie jak walka o władzę. Tyle że innym udało się to nieco ucywilizować. Przejęcie władzy przez przeciwników w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji nie rodzi z miejsca dążenia, by wszystkich poprzedników zamknąć do więzienia, ich formacje odciąć od pieniędzy, a najlepiej rozwiązać.

Z drugiej strony, nie ma tam aż tylu głosów o jakiejś szczególnej potrzebie pojednania. Konflikt i walka polityczna są rzeczą bardziej naturalną. Czasami tłumaczone jest to tym, że po prostu… nie mieliśmy tak strasznych doświadczeń z wewnętrzną walką jak inni.

Nie mieliśmy wielkich wojen chłopskich, religijnych lub doświadczenia własnego okrutnego totalitaryzmu jak Niemcy. Nie mieliśmy krwawej rewolucji jak Francuzi, nie ścinano i nie mordowano u nas permanentnie królów, królewiąt, królowych jak w Anglii. A więc nie musieliśmy okiełznać swojego własnego okrucieństwa i dzikości, co zdaniem choćby historyka Paula Johnsona było jednym ze spoiw brytyjskiego systemu politycznego.

Prawdziwe okrucieństwo przychodziło z zewnątrz, a Polacy przez większość czasu w ciągu ostatnich trzech i pół wieku zmagali się z przeciwnikiem, który do dyskusji nie za bardzo się nadawał.

Chciał ich wynarodowić, zabrać ziemię, wygnać, czasem wymordować. Najbrutalniejszym rodzimym oprawcą byli ludzie, którzy z okupantami współpracowali, więc jesteśmy dość przewrażliwieni na punkcie zdrady. W takiej sytuacji trudno toczyć zwykłe spory.

Sprawiedliwość, jak ją rozumiemy

Te rozważania byłyby tylko teoretyczne, gdyby nie fakt, że dziś ta mentalność jest bardzo skutecznie wykorzystywana przez polityków w walce o władzę, ale też przeciwników, konkurentów i rozmaite zewnętrzne siły wobec Polski. Polskie społeczeństwo łatwo rozgrywać poprzez konflikt, dlatego używa się do tego często najbardziej cynicznych, chciwych i bezwzględnych ludzi.

Bo jeśli u nas już występuje konflikt, to toczy się on o sprawy podstawowe, z reguły buduje się wokół niego poczucie walki o godność i sprawiedliwość. Ma charakter rozprawy moralnej ze złem, a czynnikiem ubocznym jest frustracja, że… jest konflikt i nie ma pojednania.

Pojednanie ma zawsze nadejść dopiero jak ci z drugiej strony zostaną wyeliminowani, czego zresztą nie dało się uzyskać ani w czasie dyktatury, która nastała po zamachu majowym, ani w czasie podległych ZSRR peerelowskich rządów, ani po 1989 roku. Próby jednak trwają, bo doraźnie ta metoda świetnie działa.

Wiktor Świetlik

Całkowita delegacja obrotu kryptowalutami? Motyka o projekcie PiS: Wykonali pełny piruet i upadli na głowę Polsat News Polsat News