Między Partią Razem a liderem Nowej Lewicy, otwiera się w nowym oknie Włodzimierzem Czarzastym iskrzy od dawna, a zaczęło iskrzyć jeszcze bardziej po wyborach prezydenta Krakowa, otwiera się w nowym oknie, gdzie Razem wystawiło własną kandydatkę, w efekcie czego przeskoczyła ona polityczkę partii Czarzastego, ale obie poległy w bratobójczym boju.

Przy tej okazji Czarzasty wracał do tematu ewentualnej wspólnej listy wyborczej. Zandberg konsekwentnie pomysł ten odrzuca.

Tym razem starcie okazało się szczególnie brutalne. "Rzeczpospolita" opublikowała listę ponad 200 działaczy partii koalicji w zarządach i radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Zestawiła to z zapowiedziami tejże koalicji, że odpolityczni tę sferę.

"Te nieroby z Razem"

Zandberg zareagował barwną opowieścią o negocjacjach koalicyjnych po wyborach 2023 roku. Jego zdaniem politycy wszystkich partii zawiązującego się sojuszu interesowali się nie ustaleniami programowymi, a podziałem stanowisk.

"Kiedy trwały rozmowy o umowie koalicyjnej, panowie z Platformy i z Nowej Lewicy wychodzili z grubymi segregatorami do drugiego pokoju. Mało ich interesowały sprawy programowe, a bardzo - kto obsadzi którą spółkę, kto ośrodki doradztwa rolniczego, a kto hufce" - opowiadał dziennikowi "Rzeczpospolita".

Na to z kolei zareagował marszałek Czarzasty. W programie Polsatu "Gość Wydarzeń" stwierdził, że lider partii Razem zajmuje się "zawodowym koryciarstwem", otwiera się w nowym oknie. Zarzucił politykom Razem, że pobierają wynagrodzenia poselskie i środki na biura, jednocześnie unikając odpowiedzialności za współrządzenie i nie przeprowadzając żadnych ustaw.

Owszem, przy okazji Czarzasty wrócił do nadziei na koalicję wyborczą. W partyjnych sondażach Razem rzadko przekracza pięcioprocentowy próg. Ale jego trzy, cztery procent ewidentnie osłabia Nową Lewicę. Marszałek opowiadał, że przecież łączy go z Zandbergiem 95 procent wspólnych poglądów.

Argumenty Czarzastego są oczywiście odpowiedzią na celne zarzuty dotyczące traktowania publicznych spółek jako partyjnego łupu. Stosuje on zasadę odwracania uwagi, formułując zarzuty własne. Z drugiej strony zarzut, że Partia Razem nic nie robi (zamiast współrządzić) pojawiał się już wcześniej. Nawet słowa "koryciarstwo" Czarzasty już wobec Zandberga użył.

PRL-owski paradygmat marszałka Sejmu

Sprowadzanie opozycyjności, która skazuje na brak wpływu na zdarzenia i mniejszą aktywność, to oczywiście absurd. Ale też można się w tym argumencie dopatrzeć myślenia z czasów niedemokratycznych, kiedy tak uzasadniano przyłączanie się do rządzących, choć faktycznie i tak nie miało się wpływu na ich politykę. To pasuje jak ulał do peerelowskiego pragmatyzmu Czarzastego.

Kulą w płot jest argument o niezgłaszaniu ustaw. Razem przygotowuje własne projekty. Tyle że Czarzasty mrozi je tak jak zresztą wszystkie inicjatywy opozycji czy prezydenta. Przypisuje sobie przecież prawo do tak zwanego weta marszałkowskiego.

Adrian Zandberg, otwiera się w nowym oknie przypomniał m.in. projekt Razem dotyczący darmowych obiadów w szkołach oraz inicjatywy związane z odpolitycznieniem spółek skarbu państwa i likwidacją przywilejów poselskich, takich jak tzw. kilometrówki.

Można bronić prawa obozu rządowego do dopuszczania pod obrady tylko własnych propozycji - w imię spójności polityki państwa. Ale twierdzenie, że innych ustaw niż rządowe nie ma, to oczywiście mówienie nieprawdy. Nawet na tle wyjątkowo niskich standardów polskich polityków łatwość posługiwania się kłamstwem zdecydowanie wyróżnia obecnego marszałka Sejmu.

Oczywiście Czarzasty może na swoją korzyść przywoływać specyficzną wizję polityki jako czystej techniki czy nawet sportu, gdzie liczy się sukces niezależnie od używanych środków i kosztów. Ale groteskowość argumentów o rzekomym nieróbstwie na opozycyjnych ławach jest uderzająca. Podobnie jak używany przez Silnych Razem, a czasem przez polityków obozu rządowego, zarzut współdziałania z PiS-em czy stania po jego stronie. Szef MSWiA, otwiera się w nowym oknie Marcin Kierwiński, otwiera się w nowym oknie użył tego "argumentu", kiedy Zandberg rozliczał ten rząd z afer Szpitala Południowego, otwiera się w nowym oknie, potwierdzonych ostatnio przez NFZ.

Po co uprawiać politykę?

To przyczynek do rozmowy o pustce programowej obecnej koalicji. Trudno wskazać na inne jej spoiwo niż antypisowska, często mocno spiskowa retoryka. Innym elementem tej "wspólnoty" jest właśnie przywołane przez lidera Razem dzielenie stołków i fruktów.

Ono łączy "socjaldemokratów" z "liberałami" czy nawet PSL-owskimi "konserwatystami". Te etykietki znaczą coraz mniej, bo żadna wizja państwa czy społeczeństwa się za nimi nie kryje. Od dawna powtarzam, że i tak skończy się jedną wspólną listą całej obecnej koalicji. Czarzasty, wabiąc Razem na wspólne listy, chce mieć w tym sojuszu silniejszą pozycję. Być może poszedłby oddzielnie, ale nie wyklucza "Frontu Jedności z Tuskiem".

Wyśmiewa się polską prawicę za to, że nie umie się pogodzić w walce z Tuskiem. I faktycznie kryje się za tym spora porcja warcholstwa, personalnych urazów, przyznawania sobie monopolu na prawdę. Ale jeśli zaprzeczeniem ma być zupełnie mechaniczne dostosowanie do siebie różnych partii obecnej koalicji, mnie przynajmniej krytyka prawicowej kłótliwości więźnie w gardle.

Im przynajmniej o coś chodzi, da się powiedzieć o prawej stronie sceny. Podobną uwagę można odnieść do Zandberga. Oczywiście kryje się za tym także słabość struktur, niewielka ławka sprawnych polemistów, także uleganie od czasu do czasu antyprawicowemu szantażowi, który kazał się pozbyć posłanki Pauliny Matysiak, otwiera się w nowym oknie, gdy szukała współpracy z ludźmi prawicy ponad granicą polaryzacji.

Tym niemniej jest czymś imponującym upór Zandberga, aby trzymać się własnej drogi, cokolwiek wąskiej i stromej. Idąc nią, wskazywać można na niektóre bardziej obiecujące sondaże, na przejawy większej sympatii ze strony młodych wyborców. I na logikę długiego marszu, która kiedyś potrafiła się w polskiej polityce opłacić. W końcu postawił na nią nie kto inny jak choćby Jarosław Kaczyński, otwiera się w nowym oknie, dziś wciąż lider jednej z dwóch głównych partii w Polsce, otwiera się w nowym oknie. Po latach porażek doczekał się serii triumfów.

Tyle że dziś wszystko dzieje się dużo szybciej niż w czasach mozolnej wędrówki braci Kaczyńskich. Nie ma pewności, czy niewejście do następnego parlamentu nie rozproszy tego niewielkiego w sumie środowiska. Kolejne polityczne boje mogą wykazać brak jego odpowiedzi na niektóre fundamentalne pytania. Jeśli starcie będzie dotyczyło zakresu polskiej suwerenności w Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie, zepchnie to Zandberga na pozycje bliskie Czarzastemu. Chyba że zmieni w tej sprawie zdanie na mniej euroentuzjastyczne.

Prawica i lewicowcy flirtujący z PiS, otwiera się w nowym oknie (są tacy) mają do Razem pretensję, że nie zagłosował za konstruktywnym votum nieufności dla rządu Tuska. Prawda, solistka posłanka Matysiak umiała to zrobić. Ale oczekiwanie, że Zandberg poprze ultrakonserwatywnego w pewnych kwestiach Marka Jurka to jednak zawracanie głowy. Partię Razem czekają inne, o wiele trudniejsze sprawdziany. Wyznając w wielu kwestiach zupełnie inne poglądy, mam taki odruch, aby im życzyć szczęścia.

Piotr Zaremba



