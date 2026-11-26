Różnica między koalicją a opozycją jest taka, że koalicja będzie prowadzić nierówną walkę o zwycięstwo, podczas gdy na opozycji toczy się zaciekła walka o przywództwo na prawicy. O ile nie rozstrzygnie się ona przed wyborami, trudno będzie o integrację, która może okazać się niezbędna do pokonania Donalda Tuska.

Moment zjednoczeniowy prawicy pod Trybunałem Konstytucyjny zamienił się w mem. Rafał Trzaskowski ogłosił koniec odpustu TV Republika, wraz z końcem miesiąca, nie przedłużając zgromadzenia, które blokuje wejście do Trybunału Konstytucyjnego i zakłóca normalny ruch na Szucha. Wielu, w tym na prawicy, odetchnie z ulgą.

Nie pomogła szarża Karola Nawrockiego. Dziś już nawet Sławomir Mentzen wytyka prezydentowi słabość wobec Tuska, co na prawicy jest najgorszym rodzajem obelgi. Skoro nie ma już żadnych świętości, to jak można liczyć na dogadanie się? Karol Nawrocki prowadzi jakieś rozmowy, które może doprowadzą do porozumienia w wyborach do Senatu, natomiast nie widać drogi do powtórzenia tego scenariusza w zupełnie innych wyborach do Sejmu.

Wielka Konfederacja czy powrót Morawieckiego?

Dla wyborców Konfederacji PiS jest prawicą z marzeń ich dziadków. Dziś w ewidentnym kryzysie, o ledwie kilka punktów procentowych przed partią Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Iść na jednej liście, ryzykując utratę tożsamości i głosów? To się wydaje nieprawdopodobne.

Nawet porozumienie rządowe nie będzie proste. Mentzen ma ochotę grać o całą stawkę, przeciwko PiS i PO, Bosak zdaje się być gotów na wielką prawicową koalicję z samym sobą jako premierem. Trudno sobie wyobrazić, żeby kolega Sławomir mógł takie rozwiązanie spokojnie zaakceptować. A jest jeszcze ambitna i popularna w konfederackiej bazie i socialach Ewa Zajączkowska-Hernik.

Powoli pariasem przestaje być Grzegorz Braun, oswajany konsekwentnie przez Krzysztofa Stanowskiego, Nawrockiego, a teraz również samego Jarosława Kaczyńskiego. Co z tego, skoro sojusz z tak kontrowersyjną postacią oznacza konieczność tłumaczenia z hołdów składanych Moskwie, antysemickim odlotom i spiskowym teoriom. Mieszanka wybuchowa, która świetnie sprawdza się w medialnych happeningach, ale działa odstraszająco na większość normalnych wyborców.

Dlatego nieprawdopodobna w dzisiejszym układzie jest Wielka Konfederacja wszystkich prawicowych partii, bo PiS nie zaakceptuje równego statusu w stosunku do pozostałych partnerów, a idącej w kontrze do starych partii Konfederacji taki układ się nie opłaca. Bardziej realna mogłaby się wydawać ponowna integracja Mateusza Morawieckiego z PiS i obu Konfederacji, które mogłyby ponownie zespolić się w jeden podmiot. Natomiast wątpliwe, by osobiste ambicje i animozje na to pozwoliły.

Pójście na czterech skłóconych lisach to prezent dla Tuska i ryzyko, że Rozwój Plus, nawet przekraczając 5-proc. próg wyborczy, nie zdobędzie wielu mandatów. Jeśli Morawiecki nie zatrzyma tendencji spadkowej, możliwe, że widmo politycznej zagłady przekona go do upokarzającego, ale niezbędnego powrotu do pisowskiej macierzy.

Donald Tusk i wybór pola walki

Żeby grać na realne zjednoczenie, prawica musiałaby umieć skupić się na starciu z Tuskiem. Tymczasem co chwila jakaś sytuacja ściąga ich na walkę wewnętrzną.

Za to premier ma komfort wyboru pola walki. Najpierw eskaluje konflikt o trybunał, a gdy już sędziów pisowskich zastąpił swoimi, może wyciągnąć gałązkę oliwną. Bo kto mu zabroni? Elektorat KO skacze tak, jak Tusk gwizdnie. Nie ma żadnej konkurencji ani wewnątrz partii, ani poza nią.

Marudzenie paru organizacji pozarządowych i prawników w sprawie TK Tuskowi specjalnie nie zaszkodziło. Ryzykowne było spotkanie resetowe Kosiniaka u prezydenta, szczególnie gdyby w tę grę zagrał PiS. Ale temat umarł szybciej niż Sakiewicz robi pedicure. I problem sam się rozwiązał.

Po swojej stronie to premier reguluje tempo i zarządza ruchem. Kiedy trzeba, pilnuje granicy. Innym razem poucza Unię Europejską, że musi zwiększyć budżet. Prezentuje się jak twardy zawodnik, walczący o polskie interesy, a nie żadna ciamciaramcia na zawołanie zachodnich mocarstw. W ten sposób można odsunąć od siebie trudne wytłumaczenie rekordowego (w Europie!) deficytu budżetowego czy niedotrzymane obietnice wyborcze, z kwotą wolną na czele.

Tusk jest silny słabością i nieogarnięciem przeciwnika. Gdy wydaje się, że kolejna afera w ochronie zdrowia zdominuje na wiele tygodni zainteresowania wyborców, prawica rzuca mu koło ratunkowe. I tak to się toczy.

Pułapka jednej listy

Czy konfiguracja wyborcza koalicji zmierzać będzie do nieuniknionej integracji? Nie jest to bynajmniej nieuniknione.

Zachowanie podmiotowości dla partii politycznych jest czymś porównywalnym z suwerennością narodów. Interesem fundamentalnym, ważniejszym od dostępu do władzy - o ile oczywiście zakładamy, że jak w normalnej demokracji, za cztery lata będą mogły spróbować znowu.

Przytulenie się do KO może oznaczać zlanie się z nią lewicy, której wyborcy są w zasadzie wyborcami KO tylko bardziej radykalnymi w niechęci do prawicy i Kościoła. Trudniejsze wyzwanie stoi przed PSL, który jest partią aparatu z przybudówkami, de facto już bez elektoratu. Tym co ich wyróżnia w ramach koalicji, oprócz nieumiarkowanego apetytu na stanowiska, jest blokowanie wszelkich równościowych postulatów ważnych dla elektoratu KO i lewicy. Sojusz na jednej liście wyborczej oznaczałby utratę tego ostatniego wyróżnika.

Z punktu widzenia koalicji rządzącej wartościowe byłoby pójście na dwóch listach. Pierwszej: centrolewicowej, mocno podkreślającej aspiracyjną tożsamość. Drugiej: partii konserwatywno-powiatowej, której istotną zaletą byłoby to, że nie jest powiązana bezpośrednio z Donaldem Tuskiem.

Tymczasem istnieje ryzyko, że idąca na prawo KO zniechęci do siebie część elektoratu, którego nie potrafi przejąć zatrzymana w uprzedzeniach lewicowego komentariatu lewica, a jednocześnie KO nie ma dużych szans na przekonanie do siebie wyborców dawnej Trzeciej Drogi, którzy w 2023 roku nie chcieli głosować na PiS, ale nie mogli też zdzierżyć Tuska. Część tych wyborców wybrała Konfederację. Ci, którzy na Trzecią Drogę głosowali taktycznie, wrócili już do KO.

Nie widać wiarygodnych aktorów, którzy mogliby stworzyć nową Trzecią Drogę. PSL i jacyś nieokreśleni samorządowcy nie wystarczą. Być może te "centrowe" (słowo, które niewiele już znaczy w erze polaryzacji) siły się ujawnią. Ale póki co ich nie widać.

PSL może z braku alternatyw dogadać się z KO - nawet jeśli nie dla utrzymania władzy, to dla ciągłości obecności w parlamencie. Lewica, jeśli będzie blisko progu, też może uznać, że lepiej nie ryzykować kolejnego wypadnięcia z Sejmu. To wciąż nie gwarantuje zwycięstwa, ale daje przynajmniej szansę na walkę o remis i brak stabilnej większości dla prawicy.

Dobrze poukładana, na maksymalnie trzech, a może nawet dwóch listach, prawica wciąż ma spore szanse wygrać w 2027 roku. Ale jak zwykł mawiać Radosław Sikorski, nie ma takiej koniunktury, której polska prawica nie potrafiłaby zmarnować.

Leszek Jażdżewski