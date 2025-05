O czym są te wybory prezydenckie? Krótko mówiąc, one są o tym, czy w perspektywie lat pięciu czy ośmiu będziemy nadal żywą i pulsującą demokracją. Czy raczej krajem, gdzie spory zostaną wygaszone. Co oczywiście nie oznacza, że znikną problemy.

Gospodarczo Polska rozwijała się lepiej niż wszystkie kraje zachodnie. Lepiej niż Niemcy, lepiej niż Francuzi i lepiej niż Szwedzi. Do tego w czasach PiS trochę odneoliberalniliśmy polski model gospodarczy. Do systemu wmontowano elementy dzielenia się wypracowanym bogactwem z szerszymi masami społecznymi.

Ale to nie koniec. Bo ostatnia dekada w Polsce to także czas bezprecedensowego rozkwitu polskiej demokracji. Oczywiście znam argumentację liberalnego komentariatu, który twierdzi, że PiS demokrację w tym czasie niszczył. Nie podzielam jednak ich opinii. I zamiast na ich stronniczość wolę patrzeć na fakty.

Choćby na to, jak niesamowicie zwiększył się w ostatnim czasie udział szerokich mas społecznych w procesie demokratycznym. Chcecie faktów? Proszę bardzo. Pamiętacie, ile wynosiła frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych roku 2005? Otóż wyniosła… 40 proc. A w 2023 roku? Wtedy było 74 proc. Czyli prawie dwa razy więcej. W prezydenckich podobnie. Z 50 proc. do prawie 70 proc. Też skok - przyznacie to - kosmiczny.

Po drugie, poszerzył się w tym okresie także polityczny i medialny pluralizm. Zwłaszcza dojście do władzy PiS pozwoliło dopuścić do głosu te środowiska, które na poprzednich etapach polskiej transformacji były z głównego nurtu wypychane. Mowa tu głównie o wszelkiej maści konserwatystach, krytykach obecnego modelu integracji europejskiej, związkowcach i niezadowolonych z neoliberalnej transformacji.

Oczywiście liberalny mainstream, który musiał się posunąć, nie był tym poszerzeniem zachwycony. Nikt nie lubi, jak musi ustąpić trochę miejsca na wygodnej kanapie, z której dotychczas obserwował świat w pozycji horyzontalnej. Ale przecież powinniśmy mieć na tyle trzeźwego dystansu, by wiedzieć, że na interesie liberalnego mainstreamu nie kończy się interes ani polskiej opinii publicznej, ani polskiej demokracji. Co dobre dla "Wyborczej" albo TVN-u, nie musi być dobre dla pozostałych. I zazwyczaj nie jest.

Do wyboru, do koloru? Niestety, właśnie tylko pozornie. A tak naprawdę ten establishment polityczny i medialny zlewał się ze sobą w jedną polityczną i ideową papkę. Wybór pomiędzy tamtejszymi partiami głównego nurtu od dawna jest więc zwykłym oszustwem marketingowym. Coś jak wypuszczenie na rynek przez jeden i ten sam potężny koncern trzech marek piwa albo kremu pod oczy. Efekty znamy i widzimy.

W większości krajów europejskich antysystemowi "barbarzyńcy" są już u bram. A elity dwoją się i troją, by nie dopuścić ich do wzięcia udziały w politycznej grze. Naruszając przy tym już nie tylko ducha, ale i literę demokracji. Jak choćby we Francji w przypadku skazania Marine Le Pen tylko po to, by nie wygrała wyborów prezydenckich. Albo w Niemczech, gdzie na poważnie trwają przymiarki do delegalizacji AfD - w międzyczasie najsilniejszego ugrupowania w sondażach poparcia.