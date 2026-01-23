Donald Trump doczekał się - także w Polsce - swoich czołobitnych entuzjastów w czerwonych czapeczkach oraz namiętnych hejterów i zawodowych kpiarzy, a także umiarkowanych zwolenników oraz stonowanych krytyków.

Nie doczekał się jednak politycznej metody, za pomocą której europejscy (i polscy) politycy nieprawicowi mogliby skutecznie i z godnością odnaleźć się w jego ekscentrycznym uniwersum.

Ten świat się kończy

Trump nie raz zadziwiał opinię publiczną antyeuropejskimi obsesjami, a w wydaniu bardziej popkulturowym uwagami o stroju prezydenta Ukrainy, groźbami nałożenia ceł na francuskie wina w odwecie na "krnąbrnym Macronie" czy chęcią dostania "kawałka lodu", jak nazywał Grenlandię, którą mylił z Islandią.

Tymczasem liderzy Zachodu pozostawali wobec tego bezradni albo ulegli. Albo otwierali usta w milczącym zadziwieniu lub cichej złości, albo popadali w oportunistyczny serwilizm. Obie postawy były zupełnie nieskuteczne.

To się właśnie zmienia. Trump podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos złagodził ton, a jego brutalne gry słowne wokół Danii czy Rady Pokoju, którą powołał w dość egzotycznym składzie, okazały się kolejną odsłoną biznesowo-transakcyjnego stylu "negocjacyjnego".

Tym razem jednak (nie tylko) europejscy liderzy zachowali się nieco inaczej. Nie ulegli presji, lecz - nie rezygnując z dyplomacji i nie niszcząc strategicznych sojuszy - pokazali coś w rodzaju asertywności.

Uczyniła tak na przykład premier Włoch Giorgia Meloni, która twardo skrytykowała zapowiedź Trumpa nałożenia 10-procentowych ceł na kraje, które postanowiły wysłać małe kontyngenty wojskowe na Grenlandię. Uczynił tak w tej samej sprawie prezydent Francji. A nieeuropejski lider Zachodu, premier Kanady Mark Carney, powiedział w Davos to, co od dawna powtarzają specjaliści od geopolityki: że świat oparty na starych zasadach się kończy. Powołując się na dziedzictwo Václava Havla, zwrócił się do państw Zachodu, by przestały wierzyć w fikcję i żyć w kłamstwie.

"Logiczne delirium"

Podobny ton można odnaleźć w rozmowie z wpływową francuską psychoanalityczką i historyczką Élisabeth Roudinesco, która w czasopiśmie "Le Grand Continent" zastanawia się nad pytaniem, dlaczego cały system polityczny zgadza się poddać bezgranicznemu narcystycznemu urojeniu czy "logicznemu delirium" rzeczywistości Trumpa. I sugeruje, że nie tyle osoba amerykańskiego prezydenta jest problemem, ile bezradność świata zachodniego wobec niego i jego polityki.

"Europejscy przywódcy - mówi Roudinesco - zdają się nadal wierzyć, że z Trumpem można 'porozmawiać', jak gdyby był konwencjonalnym partnerem negocjacyjnym. To błąd, który pozbawia nas możliwości historycznego odrodzenia".

I dodaje:

"Musimy mu siłą narzucić naszą wolę. A on ustąpi, ponieważ ustępuje tylko władzy - skądkolwiek ona pochodzi, nie tylko militarnej, dyktatorskiej czy finansowej. Tragedia polega na tym, że wielu woli ulec złudzeniom Trumpa, wierząc, że jest najsilniejszy, zamiast wziąć odpowiedzialność za własny los".

To jest ton zmiany w europejskiej debacie, która udziela się także w polu polityki. O ile prawica ma z Trumpem bardzo poważny, ale dobrze rozpoznany kłopot - przychylny stosunek prezydenta Stanów Zjednoczonych do dyktatora z Moskwy, czyli reset z Rosją tym razem w wydaniu amerykańskim, a nie europejskim - o tyle tzw. liberalny (chadecki, lewicowy itd.) mainstream ma kłopot, od rozwiązania którego zależy polityczny los Europy. Ona wciąż dysponuje taką siłą integracyjną i gospodarczą, by wziąć udział w nowym rozdaniu światowym na zasadach podmiotowych.

Polska na rozdrożu

Dla Polski oznacza to tyle, że w ramach kampanii przed wyborami w 2027 roku rozegra się w naszym kraju krwiożerczy polityczny bój wokół takich tematów jak integracja europejska, polexit i stosunek do Stanów Zjednoczonych.

Nawet jeśli nie będą to flagowe tematy wyborcze, to cała polska polityka będzie się toczyć w cieniu Trumpa i jego apetytu na rozegranie Europy, nowej amerykańskiej strategii bezpieczeństwa, a także pytań, czy bardziej kocha się mamusię - Europę - czy tatusia - Stany Zjednoczone.

Nowa polaryzacja wewnętrzna między proeuropejską władzą (która chce także podmiotowego sojuszu z USA) i proamerykańską opozycją (która krytykuje Europę, ale w dużej części deklaruje, że nie chce opuszczać Unii Europejskiej) już jest zresztą narysowana. O ile Donald Tusk i Karol Nawrocki - pomijając towarzyszące złośliwości - wspólnie "rozegrali" kwestię Rady Pokoju Trumpa, o tyle w sprawie zasadniczej obaj złożyli osobne deklaracje.

"Ustępstwa są zawsze oznaką słabości. Europa nie może sobie pozwolić na słabość - ani wobec wrogów, ani wobec sojuszników. Ustępstwa nie przynoszą żadnych rezultatów, a jedynie upokorzenie. Europejska asertywność i pewność siebie stały się potrzebą chwili" - stwierdził premier.

"Część naszych partnerów z Europy Zachodniej powinna odpuścić sobie niepotrzebne ani dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, ani dla Unii Europejskiej gesty niechęci wobec Stanów Zjednoczonych. Polski na pewno w tym obozie państwo nie zobaczycie" - powiedział prezydent.

I o tym tak naprawdę - czy Polska ma być politycznie bliżej z budzącą się i silną gospodarczo Europą, która stanie się realnym partnerem, a nie przystawką w menu mocarstw, czy też bliżej z nieprzewidywalnym Trumpem, któremu ze Starym Kontynentem zupełnie nie po drodze - będą wybory w 2027 roku.

Przemysław Szubartowicz

