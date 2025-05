Gdyby o tej kampanii myśleć analogiami 2015 roku, druga tura byłaby już rozstrzygnięta. Wówczas przesądziły głosy "antysystemowców" oddane w pierwszej turze na Pawła Kukiza . Podjęta przez Komorowskiego próba przekonania ich do siebie za pomocą referendum w sprawie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych nie mogła się udać. Nie przekonała do Komorowskiego "antysystemowców", odarła go z wszelkiej powagi w oczach "systemowców". Dziś przed podobnym ryzykiem stoi Trzaskowski jadący na spotkanie z Mentzenem .

Ostatnich prawdziwych konserwatystów (warto poczytać najciekawszych publicystów "Rzeczpospolitej" łącznie z jej nowym naczelnym) dopadła w tej sytuacji zupełnie zrozumiała depresja. "Gaśnicowa koalicja" ich nie kręci wcale. Trzaskowskiemu też nie ufają, nie wiedząc, czy jako prezydent będzie osłaniał to, co należy, czyli twardo i jednoznacznie atlantycką politykę zagraniczną Sikorskiego (tylko jak ją prowadzić bez Waszyngtonu albo z samym Rubio?), czy raczej wróci do matecznika warszawskiego salonu, jego ideowych mód imitujących to, co przegrało także na Zachodzie.