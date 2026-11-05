Donald Trump twierdził, że Amerykanie powinni potraktować wybory do Kongresu tak, jakby w nich startował. I się doigrał.

W efekcie Partia Republikańska zaliczyła jedną z największych porażek w najnowszej historii, tracąc kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem, tracąc władzę w senatach stanowych i gubernatorów. Ron de Santis, gubernator Florydy, ostrzegł swoich kolegów z Grand Old Party, że skutki tych wyborów odczuwalne będą jeszcze przez wiele lat.

Wybory w USA. Donald Trump przegrał sam ze sobą

Od pół wieku - wyborów w cieniu Watergate w 1974 i 1976 - żadna partia nie zanotowała tak dużej przewagi (13 punktów procentowych nad drugą), co demokraci nad republikanami w ostatni wtorek. Demokraci odbili republikanom aż siedem stanów w wyborach do Senatu (a jeszcze głosy są liczone na Alasce i w Missisipi - przyp. red.). Stanów, w których przewaga republikanów jeszcze dwa lata temu wynosiła przeszło 10 punktów procentowych. Coś takiego, jak pisze "New York Times", nie zdarzyło się w najnowszej historii.

Zobacz również: Świat Wybory w USA mogą być początkiem końca ery Donalda Trumpa w amerykańskiej polityce Andrzej Kohut

Największą porażkę w wyborach połówkowych w tym stuleciu Trump zawdzięcza sobie. Miało nie być niepotrzebnych wojen, on zaatakował Iran. Ceny miały być niskie, wojna Trumpa nakręciła ceny benzyny i diesla. Miała być troska o zwykłego Amerykanina, Trump stawia na interesy swoje, swojej rodziny i donatorów, głównie z big techów.

Elon Musk wydał blisko 500 milionów dolarów na wybory senackie w Teksasie. A mimo to James Talarico z Partii Demokratycznej wygrał, i to w wielkim stylu, w stanie, który przez lata był symbolem republikańskiej dominacji. Ostatni raz demokrata wygrał tam w 1988 roku. W Kansas w 1932 roku.

Wyborcy odwrócili się od Trumpa

Trump stracił poparcie we wszystkich grupach społecznych. W niektórych, jak Latynosi, to było ponad 20 punktów procentowych.

Jego hiperaktywność w kampanii przyniosła efekt odwrotny do zamierzonego. Coraz bardziej odklejony od rzeczywistości, bredzący o umięśnionych pośladkach kandydata, wykonujący dziwne gesty, zasypiający na wizji prezydent budził zażenowanie a nie poczucie siły, które wywindowało go do władzy.

Nowi senatorowie: Jon Osoff, który zmiażdżył swojego przeciwnika w Georgii z przewagą blisko 20 punktów procentowych, James Talarico, z Texasu, czy Abdul El-Sayed, pierwszy muzułmanin na na tym stanowisku, wybrany w Michigan, są nową nadzieją Partii Demokratycznej. To charyzmatyczni millenialsi, których ludzie chcą słuchać.

Osoff, wytykając kolejne podejrzane transakcje z dyktatorami przyjaciół i rodziny Trumpa, wskazał, że prezydent USA i jego otoczenie są elitą, z którą udawali, że walczą. I ten przekaz do Amerykanów trafił. Na czele problemów, z którymi boryka się kraj, wskazywali korupcję, zaraz potem koszty życia, wysokie ceny paliwa i wojnę w Iranie oraz brutalną politykę antyimigracyjną.

Długa noc w Partii Republikańskiej

Trump w telefonicznej rozmowie, którą odbył na wizji z dziennikarką Politico, zapowiedział, że będzie współpracować z demokratami. Mało jednak prawdopodobne, żeby chcieli oni zajmować się kluczowymi dla niego projektami takimi jak kiczowata sala balowa w Białym Domu czy flotylla pancerników, które bardziej przypominają dziecięce rojenia niż realne plany najpotężniejszego polityka na świecie.

Nie jest też pewne, czy Trump w swojej polityce wewnętrznej i zagranicznej będzie mógł liczyć nawet na republikanów. Wiceprezydent J.D. Vance napisał, że wyborcy republikanów stawili się do wyborów. Ale zagłosowali na demokratów. I że przyczyną była przede wszystkim interwencja w Iranie - od której on sam się dystansował.

Wśród republikanów zaczyna się noc długich noży, proces bolesnych rozliczeń, których nie ułatwia narcystyczna osobowość wciąż urzędującego prezydenta.

Trump słaby, Trump przegrany traci niezwykłą zdolność dominacji, która dała mu dwa wyborcze zwycięstwa. Jeśli się z tym faktem nie pogodzi, USA i świat czekają dwa bardzo burzliwe lata przed końcem jego kadencji.

Leszek Jażdżewski



