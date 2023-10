Czy zwycięstwo z PiS-em jest możliwe?

Choćby Państwo chcieli odpocząć od rządu przy muzyce czy filmie z serwisów społecznościowych, szanse nie są duże. Agresywne, antyopozycyjne spoty śmigają nam po ekranach, zanim zdążymy wyłączyć dźwięk. A jeszcze przecież są pieniądze wydawane na referendum, co do którego sensowności pytań, szczególnie po aferze wizowej, nikt nie wierzy. W tej sprawie król biega po kraju zupełnie nagi: chodzi wyłącznie o zwiększenie szans PiS na wygraną, poprzez uruchomienie dodatkowego strumienia nieograniczonych wydatków. Dysproporcje w wydatkach na kampanię wyborczą są w tej chwili MONSTRUALNE. To oszustwo w biały dzień, na które przestano w ogóle zwracać uwagę. Zupełnie tak, jakby w kampanii wyborczej pieniądze zupełnie nie miały znaczenia.

Nadzieja zaślepia?

Za nami "Marsz 4 czerwca" oraz "Marsz miliona serc". Minęły czasy, gdy politycy opozycji zadawalali się spędzaniem czasu w kilku warszawskich studiach telewizyjnych oraz radiowych. Rzeczywiście ruszyli z wygodnych foteli. Od dawna trwa polityczny "tour de Pologne". Planują kampanie, fortele wyborcze, zwroty akcji. My jednak od pewnego czasu doskonale wiemy, że telefony polityków opozycji można zhakować bez większego problemu. W 2019 roku strona rządowa prawdopodobnie wiedziała o wszystkich planach opozycji. W czasie kierowania sztabem wyborczym Koalicji Obywatelskiej , Krzysztof Brejza , był od rana do wieczora inwigilowany Pegasusem w czasie kampanii wyborczej. Pozyskane wiadomości wykorzystywano później publicznie i prywatnie, na co są dowody (np. opublikowano smsy z telefonu polityka). W 2023 roku wiemy coś jeszcze: na światowym rynku poza Pegasusem dostępne są podobne programy. Byłoby naiwnością sądzić, że partia rządząca i tym razem nie chce ułatwić sobie zwycięstwa za pomocą nowych technologii, na których zakup może sobie pozwolić. W tej sprawie służby specjalne grają przecież na rząd, nie na opozycję.

Degrengolada demokracji

Tragizm i nadzieja

W XXI wieku odbywa się fałszowanie kampanii wyborczych, a nie fałszowanie samego głosowania. To o wiele sprytniejsze rozwiązanie. Organizacje międzynarodowe koncentrują się na uczciwości wyborów w dniu wrzucania głosów do urn. A to przecież za późno. Co więcej, jak widać było w Turcji i na Węgrzech, do gry w nieuczciwą kampanię wciągano opozycję. Udział w oszukanej kampanii wyborczej sprawiał, że ostatecznie same wybory dawały mocniejszą legitymizację Orbanowi i Erdoganowi. Przekaz brzmiał: "Może kampania była oszukana, ale wybory uczciwe". Mam nadzieję, że widzą Państwo, z jakim mydleniem oczu mamy tu do czynienia. To, jakbyśmy z nadzieją kupowali los na loterię, w której nagrody już dawno rozkradziono.