Jeszcze nigdy w historii polskiej polityki parlamentarnej nie było tak, by druga osoba w państwie ogłosiła, że… złożyła aplikację do innej roboty. Na tym tle nawet ucieczka/awans (niepotrzebne skreślić) Donalda Tuska z fotela premiera na szefa Rady Europejskiej to był szczyt elegancji i odpowiedzialności za powagę urzędu.

Tam było najpierw przygotowanie i przekazanie władzy następczyni, a dopiero potem kontrolowane przenosiny na nowy fotel. A nie jak u Hołowni mówiącemu Polkom i Polakom, że ubiega się o posadę w ONZ jak ją dostanie, to "sajonara". A jak nie dostanie, to się jakoś jeszcze przemęczy w ławach poselskich do końca kadencji.

Nie powiem "państwo z kartonu", bo państwo niczemu nie jest tutaj winne. Trafniej powiedzieć, że druga osoba w państwie okazała się być w tym wypadku zrobiona z dykty.

Dziwna polityczna kariera Szymona Hołowni

Dziwny to - przyznacie sami - sposób komunikacji własnych posunięć i planów. Tak jak i dziwna była cała polityczna kariera Szymona Hołowni. Ale nie w znaczeniu pionierskiego poszerzania reguł gry poprzez odwagę robienia tego, o czym inni bali się nawet pomyśleć. I nawet nie przykład inspirującej ekstrawagancji czy dającej do myślenia oryginalności. Nie, nie i jeszcze raz nie. To nie był ani Wałęsa ery Instagrama. Ani Lepper z poparciem TVN-u. Ani nawet starszy brat Krzysztofa Stanowskiego. Polityk Szymon Hołownia zaszczycający nas wszystkich swą obecnością na scenie przez sześć ostatnich lat to kariera pełna - pardon my French - kolejnych odsłon krindżu.

Pamiętacie aplikację Jaśmina, która miała zmienić oblicze polskiej polityki? Pamiętacie łzy ronione nad konstytucją? Pamiętacie tamto nieskrywane nawet i bezwstydne samozadowolenie, gdy był ulubieńcem uśmiechniętych i pokazał Jarosławowi Kaczyńskiemu miejsce w szeregu, bo… wyłączył mu mikrofon? A napuszone "wgnieciemy Putina w ziemię" (nie wgniótł) czy puste "wyrzucę zamrażarkę z polskiego Sejmu" (przecież wszyscy wiedzieli, że nie wyrzuci).

Albo niedawne - już z tej kampanii prezydenckiej - wyznanie Hołowni w Kanale Zero, że jego największe osiągnięcie w roli marszałka Sejmu to napisanie książki kucharskiej razem z szefami parlamentów krajów bałtyckich. To był Hołownia. Cały Hołownia. Mówiący i robiący rzeczy, których mający odrobinę "gravitas" człowiek wstydziłby się zrobić i powiedzieć. Nie przed ludźmi nawet. Ale przed samym sobą.

Ktoś zauważył niedawno, że Hołownia nigdy nie był politykiem i nie rozumiał, że celem polityka nie jest chwilowe wejście na szczyt osobistej popularności. Tylko uzyskanie tej popularności po to, by móc robić rzeczy, które chce się zrobić. Prawdziwy polityk umie robić rzeczy nawet wówczas, gdy on sam popularny nie jest. Pozostaje skuteczny. Tak rozumiany polityk ma sens. Taki polityk zostaje w grze na lata. Niezależnie od tego czy są to lata tłuste czy chude.

Hołownia to był z kolei przypadek skrajnie odmienny. Między październikowymi wyborami roku 2023 a grudniowym powołaniem rządu Tuska zaliczył swój polityczny szczyt. A potem coraz słabiej udawało mu się ukryć nagłe opadnięcie zainteresowania dalszą pracą. Choćby nawet tylko do końca parlamentarnego mandatu.

Fenomen Szymona Hołowni a szybki koniec w polityce

Owszem, fenomen Hołowni się w polskiej polityce wydarzył. Odegrał pewną rolę w naszej najnowszej historii. Raz - dając Tuskowi władzę w roku 2023. A dwa - przekazując ją Nawrockiemu po wyborach 2025. Nie zmienia to faktu, że Hołownia nie był w tym procesie podmiotem. Był dalece bardziej przypadkowym uczestnikiem historii aniżeli jej rozgrywającym.

Szukam historycznych analogii dla kariery Hołowni w dziejach III RP. Ale nie mogę znaleźć. Nawet Lech Wałęsa potrzebował więcej czasu, by roztrwonić polityczny kapitał i się samowygasić.

Wałęsa przepadł po pięciu latach słabej prezydentury. Hołownia żegna się z nami po dwóch latach na świeczniku.

Cztery lekcje z upadku Szymona Hołowni

Pozostaje po nim kilka lekcji. Pierwsza taka, że nie da się zbudować w Polsce trwałej siły politycznej bez fundamentu. Ideowego, programowego, organizacyjnego czy osobistego. To znaczy można, ale nie ma się co dziwić, że się to potem przy pierwszym mocniejszym wietrze zawali.

Druga lekcja jest taka, by nie wierzyć tak łatwo złotoustym politycznym amatorom, którzy mają usta pełne frazesów o "trzeciej drodze", "depolaryzacji" czy "zmianie pokoleniowej". Mówić może każdy. Dowożą nieliczni.

Trzecia to legenda o pożeraniu przystawek przez Jarosława Kaczyńskiego. No cóż, los Hołowni pokazuje, że jest na polskiej scenie ktoś jeszcze, kto w tym niszczeniu koalicjantów ma znacznie lepsze osiągnięcia. Zgadniecie, kto to taki?

Czwarta lekcja to powracająca jak piłka na gumce nadzieja na "coś pomiędzy". W pół drogi między PiSem a antyPiSem. Hołownia się pod tę obietnicę podszył w wyborach roku 2023 podszył. Od początku było oczywiste, że żadnym "pomiędzy" nie jest. A jego miejsce w gronie koalicjantów Donalda Tuska nie podlegało ani przez moment wątpliwości nikogo rozsądnego.

Czy to znaczy, że takiej "trzeciej drogi" nigdy w Polsce nie będzie? Nie, takiego wniosku bym z porażki Hołowni nie wyciągał. To nowe "pomiędzy" może zaistnieć. Musi być jednak dużo prawdziwszym "pomiędzy" niż był "trzeciodrogopodobny" Szymon H.

Rafał Woś

