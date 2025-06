Ustawka na "elity" i "lud" znów się "przyjaciołom ludu" udała. Poszedł w to Kaczyński, który żeby osłonić Nawrockiego przedstawił tym razem siebie i Lecha Kaczyńskiego jako dziecięcych chuliganów z Żoliborza uczestniczących w "ustawkach" ("nie potrafię policzyć, ile razy byłem we wczesnej młodości, a nawet dzieciństwie, pacjentem pogotowia ratunkowego. Nie dlatego, że się wywracałem na ulicy…", "Lech Kaczyński też w tego rodzaju ustawkach, znaczy bójkach, brał udział").

Powiedział to ten sam Jarosław Kaczyński, który przez wszystkie wcześniejsze lata nazywał Tuska "wychowankiem podwórka", a samego siebie i brata przedstawiał jako wielopokoleniowy wytwór inteligenckich elit ("nie bardzo nadaję się na Tuska. Nie wychowałem się jednak na podwórku, jak on sam przyznaje, ale w trochę lepszych miejscach", wywiad dla Faktu, 2007).

Po roku 2023 prezydent Andrzej Duda był w stanie sparaliżować działalność ustawodawczą nowej władzy (wetowanie ustaw lub wysyłanie ich na wieczne odpoczywanie do wypełnionego politykami Zjednoczonej Prawicy Trybunału Konstytucyjnego - od ustaw naprawczych TK i KRS, po ustawę obniżającą składkę zdrowotną czy przywracającą prawo do głosowania korespondencyjnego Polakom mieszkającym poza krajem), a Jarosław Kaczyński zdołał za pomocą kontrolowanych przez siebie instytucji i ludzi awansowanych przez PiS w tych instytucjach utrzymać konflikt polityczny na tym samym, a nawet wyższym poziomie w porównaniu z ośmioma latami własnej władzy.

Do "braku sprawczości" przyczyniła się radykalizacja zasady jednoosobowego uprawiania polityki przez Tuska, jego pogłębiająca się "strategia solisty". Tam jednak, gdzie nawet solista potrzebował chóru, także koalicja dała z siebie bardzo wiele, by przekonać swoich wyborców, że głosowanie na poszczególne jej nurty było błędem.

To wszystko nie zniszczyło elektoratu liberalnej Polski, nie oddało całego rządu polskich dusz ponownie w ręce PiS czy "antysystemowców" Mentzena, Brauna, Zandberga. Polska nadal jest podzielona pół na pół wedle kryteriów ideowych, społeczno-ekonomicznych, stosunku do liberalnego Zachodu, stosunku do Ukrainy i Rosji, stosunku do własnej nauki i pracy. Jednak zdemobilizowało to elektorat liberalny (od socjaldemokratów po liberalnych konserwatystów) w wystarczającym stopniu, by przegrał prezydenckie wybory, na drugą połowę kadencji pozbawiając koalicję wielu narzędzi skutecznego rządzenia.