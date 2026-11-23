W natłoku zdarzeń ostatnich dni mogło Państwu umknąć, że duński parlament wyraził właśnie (i to jednogłośnie) zgodę na ratyfikację umowy dającej Stanom Zjednoczonym prawo do rozbudowy ich wojskowej obecności na Grenlandii. Tak, tak. Chodzi o tę samą Grenlandię, która przez większą część minionego roku rozgrzewała emocje po obu stronach Atlantyku i której przed wpadnięciem w łapy złego Trumpa miała chronić cała unijna machina dyplomatyczna. I na którą w styczniu ruszyła nawet misja rozpoznawcza w sile kilkunastu żołnierzy Bundeswehry. Co, jak powiadali złośliwi, doskonale odzwierciedlało faktyczne zdolności wojskowe Europy.

Donald Trump chciał Grenlandię i wziął Grenlandię

Zostawmy jednak te złośliwości na boku i spójrzmy na fakty. Te fakty są zaś takie, że w ciągu roku w temacie Grenlandii Trump odniósł spektakularny sukces. Amerykanie chcieli rozbudować swoją obecność na wyspie, ponieważ właśnie tamtędy przebiega najkrótsza droga między Ameryką a Chinami (i Rosją). I aby tę drogę zabezpieczyć, Waszyngton chce zbudować zarządzany z Grenlandii system obrony przeciwrakietowej o nazwie złota kopuła. Ma ona chronić Stany (oraz ich sojuszników) przed potencjalnym atakiem ze strony rywali oraz stanowić narzędzie do ewentualnego nacisku na tych, którzy się Ameryce stawiają.

Wzięcie przez Trumpa Grenlandii jest więc faktem - by tak rzec - z pozoru bezsprzecznym. Oczywiście żywiący się antytrumpową fobią liberalny establishment Zachodu nigdy tego nie przyzna. Oni zbyt wiele swej wiarygodności w antytrumpizm zainwestowali, by go teraz tak po prostu porzucić. A za nim nie przyzna tego także polski establishment powtarzający opinie i oceny po Niemcach czy Francuzach.

Oni będą nas (i siebie samych) dalej karmili opowieściami o Trumpie chaotycznym, pozbawionym planu i ponoszącym porażkę za porażką. Będą się zadowalać fragmentami filmików z Trumpem, Putinem i Xi - coraz częściej powstających z resztą przy użyciu AI. W ich świecie to już jest ta preferowana rzeczywistość. A jeśli świat poza tym ich wirtualnym matriksem do tego nie pasuje, to… no cóż, to tym gorzej dla świata.

Grafika opublikowana przez Donalda Trumpa na portalu Truth Social Donald Trump / Truth Social materiał zewnętrzny

A jak jest naprawdę? Naprawdę jest tak, że w ciągu dwóch lat prezydentury Trumpa Ameryce udało się osiągnąć zaskakująco wiele celów, które przed sobą stawiała.

Trump zapowiedział zatrzymanie chińsko-rosyjskich wpływów w Ameryce Południowej oraz Środkowej i to się właśnie zdarzyło. A kto nie wierzy, niech przypomni sobie umowę o współpracy wojskowej z Panamą (kluczowy przesmyk handlowy) oraz obalenie antyamerykańskiego prezydenta Maduro w Wenezueli.

Chciał Grenlandii i wziął Grenlandię, nie musząc nic nikomu za to oddawać. Nawet na Bliskim Wschodzie, gdzie wojna w Iranie nie idzie tak, jak sobie Biały Dom w marcu założył, pozycja Ameryki i jej sojusznika Izraela jest znacznie lepsza niż była dwa lata temu.

Prorosyjski prezydent Syrii uciekł do Moskwy, Hezbollah w Libanie został w zasadzie unieszkodliwiony. Hamas w Gazie podobnie. A Iran - wprawdzie nie padł przed Ameryką na kolana (a bywa, że się boleśnie odgryza) - ale ci, co znają region, wiedzą przecież dobrze, że Teheran, walcząc dziś o przetrwanie, ma poważniejsze problemy niż utrzymywanie roli regionalnego inspiratora sił pragnących wymazać "małego i wielkiego szatana" (czyli USA i Izrael) z mapy regionu. A to w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat jest zmiana fundamentalna.

Jeden niezrealizowany cel Donalda Trumpa

A Europa? Nawet ona wzięła się wreszcie na poważnie za inwestycje w swoją własną obronę, do czego nie umiał jej przekonać żaden z amerykańskich liderów ostatniego półwiecza. A próbowało wielu. Ktoś uczyni pewnie Trumpowi zarzut z ponownego rozbudzenia antyamerykańskich sentymentów w Niemczech, Francji czy Włoszech? Tylko czy to dla Trumpa jest w ogóle jakiś problem? Nie sądzę. Stany od zachodniej Europy nie zależą w najmniejszym nawet stopniu - jeżeli już to raczej odwrotnie. A dwa, że Ameryka i tak ma swoich wiernych sojuszników na wschodniej flance NATO - w Polsce, w krajach bałtyckich czy Rumunii.

Do tego dochodzi polityka celna Trumpa - też najpierw wyszydzana daleko poza granice niesmaku i przesady. A teraz, coraz częściej, rehabilitowana jako uzasadniony sposób ochrony własnej wytwórczości oraz rynku pracy oraz sposób na uzyskiwanie poważnych dochodów budżetowych.

Podobnie z szokiem energetycznym po zamknięciu Ormuzu, który uczynił z Ameryki największego obecnie na świecie eksportera ropy oraz gazu. To ostatnie zjawisko jest tak wyraziste, że aż stało się bronią obosieczną, bo rosnący popyt na amerykańską ropę i produkty naftowe zaczął windować ceny tych towarów także w amerykańskim handlu detalicznym, co nie cieszy bynajmniej tamtejszych konsumentów.

Te przykłady zrealizowanych zadań można by mnożyć. Ale trzeba też powiedzieć, że faktycznie na liście geostrategicznych celów Trumpa jest w tej chwili jeden zapis, którego nie da się żadną miarą uznać za zrealizowany. To prawda, że amerykański prezydent nie zakończył wojny na Ukrainie, pomimo wielu składanych na ten temat obietnic. Tu pełna zgoda.

Ale przecież nawet zażarci antytrumpiści przyznać muszą, że ostatnie posunięcia - choćby zakończony właśnie szczyt z Putinem i Xi - jest dla Waszyngtonu niczym innym jak właśnie drogą prowadzącą do takiego celu. Antytrumpistom może się oczywiście nie podobać, że Trump rozmawia z przywódcą Rosji. Mogą łamać ręce, że spotkał się z nim na Alasce, a teraz w Chinach. Podczas gdy oni - zwłaszcza liberalny establishment Europy - po latach miziania się z Putinem przyjęli wobec niego pozycje jastrzębie.

Powiedzmy sobie jednak szczerze. Można mieć do Trumpa pretensje o to, że nie zakończył wojny na Ukrainie. I można też mu wyrzucać, że rozmawia z Putinem. Ale nie można czynić mu tych zarzutów jednocześnie.

To znaczy oczywiście można. Bo takie właśnie zarzuty Trumpowi liberalna międzynarodówka jego przeciwników stawia. Te zarzuty mówią jednak wszystko o motywacjach antytrumpistów, które z uczciwą analizą albo racjonalną argumentacją od dawna nie mają nic wspólnego.

Jeżeli w ogóle kiedykolwiek miały.

Rafał Woś



