Dziś Trump nie tylko jest republikańskim faworytem w wyścigu do prezydentury, ale w sondażach, uwzględniających tzw. swing states, uzyskuje przewagę nad Bidenem. Pokazuje to, że potyczki sądowe byłego prezydenta nie osłabiły go, a być może nawet przyczyniły się do jego wzmocnienia. Tam, gdzie miało zaistnieć prawo i rozsądek, klasyczne ostoje demokracji, zaistniał strach, fascynacja bezczelnością i tęsknota za siłą. Według "The Economist" druga kadencja Trumpa byłaby największym zagrożeniem dla świata w 2024 roku, a jego zwycięstwo stałoby się prezentem dla Władimira Putina.