Nie trzeba było mieć doktoratu z nauk politycznych (może nawet lepiej było go nie mieć, bo czasem myślę, że taki doktorat szkodzi na rozum), by wiedzieć, że w drugiej turze wyborów prezydenckich roku 2025 zmierzą się Trzaskowski z Nawrockim .

Z tych interesów wynikają odmienne wizje życia w kraju oraz różne oczekiwania wobec zachowań Polski w relacjach zewnętrznych: z Niemcami , Unią albo Ukrainą . I nawet gdyby ktoś dziś zdelegalizował PO i PiS i ogłosił koniec "wojny polsko-polskiej" pod flagą biało-czerwoną to jest przecież absolutnie oczywiste, że ten sam spór odtworzy się za chwilę pod innymi nazwami i szyldami. Ale nie zniknie. I dzięki Bogu. Bo gdyby zniknął to znaczy, że jest źle.

Kto więc po drodze uwierzył w bajki z mchu i paproci o "mijance z Mentzenem " albo "podmiance Nawrockiego na Czarnka ", ten niech sobie w wolnej chwili przeanalizuje, jakiej manipulacji dał się porwać. Bo to była manipulacja. Część kampanii wyborczej, której sondażownia są dziś kupnym elementem, a nie bezstronnym recenzentem. Teraz mamy zaś trochę teatru z "przekazywaniem/nieprzekazywaniem" głosów. Ale i to nie ma większego znaczenia.

Od początku wiadomo, że elektoraty z grubsza już sobie przepłynęły. Wyborcy Hołowni i Biejat idą do Tuska jak jeden mąż (myślę, że na poziomie 90 proc.). Poszliby tam niezależnie od tego, co by Hołownia albo Biejat by powiedzieli albo czego by nie powiedzieli. To efekt wasalnego ułożenia stosunków koalicyjnych, który jest od półtora roku faktem. Premier Tusk już dawno uczynił Trzecią Drogę i Lewicę wspólnikami w projekcie "demokracji walczącej".