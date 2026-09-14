Przez megafony słychać, jak ogłaszają alarm przeciwlotniczy. Standardowa procedura w razie realnego zagrożenia to ewakuacja pociągu. Ubieram się szybko, spodziewając, że za chwilę będzie trzeba wysiadać.

Moment czekania, czy dron uderzy - gdy nic nie można zrobić - to nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Dwa pierwsze wagony podobno już obudzono. Ale pojechaliśmy dalej.

Ulga.

Minięcie Bugu jest przejechaniem granicy między wojną a pokojem. Do czasu?

Rosjanie zaczynają atakować infrastrukturę ukraińską przy granicy z Polską. Został zaatakowany pociąg towarowy na stacji po stronie ukraińskiej. Również pociąg pasażerski Kijów-Warszawa, który widziałem z okna nad ranem, choć z początku nie było jednoznacznego potwierdzenia przez stronę polską.

Atak na pociąg. Rosja ewidentnie eskaluje

Ogłoszono alert RCB, strona polska zatrzymała ruch na przejściu granicznym. Premier dokonał specjalnej odprawy służb. Na konferencji prasowej stwierdził, że trzeba się liczyć z tym, że Rosja przesuwać będzie granice swoich działań również na terytorium Polski.

Rosja ewidentnie eskaluje, chcąc zniechęcić kraje sojusznicze - w tym przede wszystkim Polskę - do wspierania Ukrainy. Putin od dawna mówi rodakom, że to nie wojna z Ukrainą, ale całym NATO.

Gdyby nie koalicja krajów zachodnich, to Ukraina dawno wysiadłaby finansowo i sprzętowo. Putin rozumie, że najsłabszym ogniwem w wojnie jest zaplecze krajów zachodnioeuropejskich. Że tu nie ma wielkiej determinacji do walki.

I że podziały wewnętrzne, nacjonalizm, czy umiejętnie eskalowana antyukraińskość (jak w Polsce) mogą przynieść efekty, doprowadzić do fragmentaryzacji i osłabienia wsparcia w kluczowym dla wojny momencie.

NATO musi postawić sprawę jasno

Jednak NATO nie walczy z Rosją. Choć coraz więcej krajów sojuszu na serio do scenariusza wojny się przygotowuje. Gdyby Rosja faktycznie zaczęła ataki, tym razem otwarcie, a nie kryjąc się za hasłem "wojny hybrydowej" na terytorium NATO, byłaby to otwarta prowokacja domagająca się twardej wojskowej odpowiedzi.

Takie scenariusze trzeba jasno przedstawić. Mówił o tym Radosław Sikorski w Kijowie. Rosja musi wiedzieć, że atak na NATO doprowadzi do ataku na Królewiec.

A NATO z kolei - w tym Francja i Wielka Brytania - musi być gotowe wziąć na siebie zdolność do gry arsenałem nuklearnym, o czym w kuluarach YES mówił jeden z czołowych polskich polityków.

Jedyny sposób na rosyjskie zagrożenie

Niemal każdego dnia w atakach giną cywile, kilkuletnie dzieci nie znają innego świata niż tego z alarmami i wojną.

Jeśli nie chcemy podobnie jak Ukraińcy każdego dnia myśleć, czy tym razem nie padnie na mnie lub na moich bliskich, o tym, czy biec do schronu czy liczyć, że tym razem ten pocisk nie trafi gdzieś blisko, jeśli nie chcemy, żeby polscy mężczyźni ginęli tysiącami w konfrontacji z Rosją, to wspieranie Ukrainy i przygotowywanie się do odpowiedzi na rosyjskie agresywne kroki wobec NATO (i twarde oddawanie: wet za wet) jest jedynym sposobem na oddalenie zagrożenia.

Warto poskromić strach. I zrobić, co do nas należy.

Leszek Jażdżewski



