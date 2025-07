Po tym, jak Andrzej Zoll złożył dość dziwaczną propozycję, by wybór prezydenta zatwierdzali nie sędziowie Sądu Najwyższego, lecz parlamentarzyści, rozgorzała całkiem poważna dyskusja nad propozycją w gruncie rzeczy kuriozalną.

Dziennikarze włącznie z niżej podpisanym, politycy i prawnicy rozprawiają o niej jako o najważniejszym wydarzeniu w kraju. Można faktycznie odnieść wrażenie, że pomysły sędziwego już prawnika stoją w naszym porządku ponad konstytucją. Faktycznie jest on niekonstytucyjny i całkowicie wymierzony w polski porządek prawny, gdzie prezydent - w myśl zasady checks and balances - kontroluje działania Sejmu i Senatu.

Sądzę, że oburzenie jednych, a entuzjazm czy poparcie drugich, wzbudziła nie sama propozycja. Wzbudziło je to, że wciąż wiele osób, w tym komentatorów, podziela nadzieje lub obawy, iż mogłaby ona być wprowadzona w życie. Biorą się one z całkiem racjonalnych przesłanek, czyli z doświadczenia.

A nasze doświadczenie to: wprowadzenie sędziów "awansem" do Trybunału Konstytucyjnego przez Platformę Obywatelską w 2015 roku, uchylenie tych decyzji przez PiS ustawą, a potem długotrwała wojna o zdelegalizowanie i legalność kolejnych instytucji strzegących prawa w Polsce. Doprowadziła ona do tego, że dzisiejszy rząd jedne orzeczenia uznaje, inne nie. Zależnie od tego, jak mu się podoba.