Ważny sprawdzian dla ósmoklasistów. Termin już w styczniu

Jacek Waśkiel

Styczeń przynosi pierwszy realny sprawdzian przed egzaminem ósmoklasisty 2026. Próba przygotowana przez CKE ma zweryfikować nie tylko poziom wiedzy, ale także gotowość do pracy z arkuszem w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych. To właśnie na jej podstawie szkoły i uczniowie mogą jeszcze skorygować sposób przygotowań na ostatniej prostej.

Grupa młodych osób siedzi przy oddzielnych ławkach w jasnej sali, skupiona na pisaniu lub rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych. Na każdej ławce widoczne są kartki z numerami, a w tle znajduje się zegar oraz telewizor.
Próbny egzamin ósmoklasisty. To ostatni termin na weryfikację przygotowańAdam StaskiewiczEast News

  1. Egzamin ósmoklasisty 2026. Testy próbne - terminy
  2. Próbny egzamin ósmoklasisty 2026. Czy szkoła musi go przeprowadzić?
  3. Egzamin ósmoklasisty 2026. Jak wygląda i co naprawdę się liczy?

Już w styczniu 2026 roku szkoły zmierzą się z pierwszym sprawdzianem przygotowań do właściwego egzaminu ósmoklasisty. Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 października 2025 roku precyzyjnie określa ramy egzaminu próbnego, wskazując jego termin, strukturę oraz zasady organizacji.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Testy próbne - terminy

Próba została zaplanowana jako trzydniowy cykl z jednakową godziną rozpoczęcia, co ma odzwierciedlać warunki obowiązujące w maju.

Egzaminy obejmą kolejno:

  • język polski w poniedziałek 12 stycznia o 9:00 (150 minut);
  • matematykę we wtorek 13 stycznia o 9:00 (125 minut);
  • język angielski w środę 14 stycznia o 9:00 (110 minut).

CKE podkreśla, że egzamin próbny ma charakter diagnostyczny, a wykorzystanie wcześniej niepublikowanych zadań z przedmiotów obowiązkowych służy rzetelnej ocenie faktycznego poziomu przygotowania.

    Próbny egzamin ósmoklasisty 2026. Czy szkoła musi go przeprowadzić?

    Sam fakt ogłoszenia harmonogramu nie oznacza jednak, że próbny egzamin odbędzie się automatycznie w każdej szkole. Decyzja o jego przeprowadzeniu pozostaje w gestii dyrektora placówki i ma charakter dobrowolny, niezależny od woli ucznia czy rodziców.

    Jeżeli szkoła zdecyduje się na organizację próby, CKE zaleca możliwie wierne odtworzenie warunków egzaminu majowego: tę samą godzinę startu, samodzielną pracę z arkuszem oraz obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie.

    Jednocześnie komisja wyraźnie odcina się od praktyki wystawiania stopni na podstawie wyników próbnych arkuszy, podkreślając, że ich rolą jest informacja i diagnoza, a nie element bieżącego oceniania.

    W dniu każdego egzaminu próbnego arkusze mają zostać opublikowane na stronach CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych dokładnie w chwili rozpoczęcia testu, co pozwala wziąć w nim udział również uczniom, którzy z różnych przyczyn nie przystępują do próby w swojej szkole.

    Zasady oceniania będą udostępniane następnego dnia około godziny 10:00, dzięki czemu możliwa jest szybka analiza i wykorzystanie wyników egzaminu próbnego jako realnego punktu odniesienia przy planowaniu dalszych przygotowań.

      Egzamin ósmoklasisty 2026. Jak wygląda i co naprawdę się liczy?

      Egzamin ma wyłącznie formę pisemną i obejmuje trzy obowiązkowe przedmioty: język polski, matematykę oraz jeden język obcy nowożytny realizowany w szkole w ramach zajęć obowiązkowych.

      Każdy z arkuszy ma ściśle określony czas pracy, co oznacza konieczność zwracania uwagi na tempo rozwiązywania zadań. Szczególne znaczenie mają zadania otwarte, które wymagają samodzielnego formułowania odpowiedzi i uzasadniania toku rozumowania, zwłaszcza w części matematycznej.

        W języku polskim liczy się praca z tekstem, logiczne argumentowanie i poprawność językowa, w matematyce - jasny zapis kolejnych kroków rozumowania, a w języku obcym nie tylko gramatyka, lecz także rozumienie tekstu czytanego i słuchanego.

        Egzamin sprawdza pełen zakres wymagań wynikających z aktualnej podstawy programowej, a nie zawężony katalog tematów egzaminacyjnych, co sprawia, że w arkuszach mogą pojawić się treści, które były realizowane w całym cyklu nauczania, a niekoniecznie bezpośrednio przed egzaminem.

        Zdający może wnieść na salę wyłącznie przybory do pisania z czarnym tuszem, a w przypadku matematyki także linijkę; wszystkie zapisy, w tym rysunki, wykonuje się długopisem, bez użycia ołówka.

        Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów, słowników oraz urządzeń telekomunikacyjnych, poza wyjątkami wynikającymi z udokumentowanych potrzeb zdrowotnych. Po zakończeniu egzaminów wyniki są udostępniane w systemie elektronicznym.

