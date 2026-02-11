Spis treści: Co wolno wnieść na egzamin ósmoklasisty? Lista jest krótka Przedmioty zakazane na egzaminie ósmoklasisty - nie tylko elektronika Pluszowe maskotki, talizmany i "niewinne" przedmioty Wyjątki związane ze zdrowiem ucznia Egzamin ósmoklasisty 2026. Konsekwencje złamania zasad

Zasady dotyczące tego, co można mieć przy sobie na egzaminie ósmoklasisty, wynikają bezpośrednio z regulacji publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną . Ich nadrzędnym celem jest zapewnienie równości warunków wszystkim zdającym - niezależnie od szkoły, regionu czy zaplecza technologicznego.

Dlatego regulamin nie rozróżnia intencji. Nie ma znaczenia, czy dany przedmiot ma pomóc w oszukiwaniu, czy uspokoić nerwy. Liczy się wyłącznie fakt jego obecności w sali egzaminacyjnej. Surowo, ale w praktyce eliminuje spory interpretacyjne i presję na członków komisji.

Co wolno wnieść na egzamin ósmoklasisty? Lista jest krótka

Wbrew obiegowym opiniom lista dozwolonych przedmiotów jest nie tylko krótka, ale też jednoznaczna. Uczeń może mieć przy sobie wyłącznie:

pióro lub długopis z czarnym tuszem albo atramentem,

linijkę - wyłącznie na egzamin z matematyki,

butelkę wody - którą może zapewnić również szkoła. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że butelka powinna stać na podłodze, by nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

To wszystko. Oznacza to, że nawet przedmioty powszechnie używane w szkole, jak ołówki, gumki, korektory czy kolorowe długopisy, nie powinny znaleźć się na ławce egzaminacyjnej. W praktyce komisje zazwyczaj reagują na takie sytuacje poleceniem odłożenia przedmiotu, jednak formalnie są one niedozwolone.

Przedmioty zakazane na egzaminie ósmoklasisty - nie tylko elektronika

Najwięcej kontrowersji budzi zakaz wnoszenia urządzeń elektronicznych. Regulamin jest w tym zakresie bezwzględny. Na egzaminie nie wolno mieć:

telefonów komórkowych,

smartfonów i smartwatchy,

opasek sportowych z funkcją komunikacji,

tabletów, czytników e-booków,

kalkulatorów - (z wyjątkiem uczniów, u których stwierdzono dyskalkulię i korzystają z takiej pomocy w ciągu roku szkolnego)

słowników - zarówno papierowych, jak i elektronicznych (wyjątkiem są cudzoziemcy, którzy mają trudności adaptacyjne w związku z wcześniejszym kształceniem za granicą)

Co istotne, zakaz dotyczy samego posiadania, a nie korzystania. Telefon wyłączony, rozładowany albo schowany głęboko w plecaku nadal jest naruszeniem zasad, jeśli znajduje się w sali egzaminacyjnej przy uczniu.

Coraz częściej problemem stają się zegarki. Modele wyglądające jak klasyczne czasomierze, ale wyposażone w dostęp do internetu lub pamięć danych, są traktowane jak urządzenia telekomunikacyjne. W praktyce oznacza to, że bezpieczniej jest w ogóle zrezygnować z zegarka i polegać na zegarze ściennym w sali.

Pluszowe maskotki, talizmany i "niewinne" przedmioty

Jednym z mniej oczywistych zakazów jest wnoszenie przedmiotów, które nie mają żadnej funkcji edukacyjnej ani technologicznej. Maskotki, breloki, kartki z cytatami czy drobne talizmany często trafiają do plecaków uczniów jako element radzenia sobie ze stresem. Regulamin jednak nie przewiduje takiej możliwości.

Dlaczego? Ponieważ każdy dodatkowy przedmiot może stać się nośnikiem informacji - nawet jeśli jest to mała karteczka ukryta w pluszu. Komisja egzaminacyjna nie ma obowiązku ani możliwości sprawdzania intencji ucznia. Z tego powodu najbezpieczniejszą strategią jest pozostawienie wszystkich osobistych przedmiotów poza salą egzaminacyjną.

Wyjątki związane ze zdrowiem ucznia

Regulamin dopuszcza jeden istotny wyjątek. Uczeń może mieć przy sobie urządzenie telekomunikacyjne wyposażone w aplikację monitorującą stan zdrowia, na przykład glukometr połączony z telefonem.

Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby i akceptacja przez szkołę.

Podobnie wygląda kwestia leków. Jeśli uczeń musi przyjąć lek w trakcie egzaminu, szkoła ustala indywidualne procedury, które pozwalają zachować bezpieczeństwo i zgodność z regulaminem.

Nie są to jednak decyzje podejmowane w dniu egzaminu - wymagają wcześniejszych ustaleń.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Konsekwencje złamania zasad

Warto jasno powiedzieć: naruszenie zasad dotyczących przedmiotów może skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu. Nie ma znaczenia, czy uczeń zdążył cokolwiek napisać, ani czy faktycznie próbował korzystać z niedozwolonego przedmiotu.

Unieważnienie oznacza konieczność przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, o ile przepisy to przewidują. To nie tylko stres, ale także problem organizacyjny i psychiczny dla ucznia.

