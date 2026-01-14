Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 zakończony. Publikujemy wszystkie arkusze CKE

W poniedziałek 12 stycznia rozpoczęła się seria próbnych egzaminów ósmoklasisty. W pierwszej kolejności uczniowie rozwiązywali test z języka polskiego, następnego dnia z matematyki, a w środę 14 stycznia z języka angielskiego.

Co było w poszczególnych arkuszach przygotowanych przez CKE?

Egzamin ósmoklasisty 2026. Próbny test z języka polskiego

Próbny egzamin z języka polskiego został przygotowany przez CKE. Arkusze wyglądają podobnie do tych, z którymi w maju zmierzą się uczniowie ostatnich klas podstawówki. Celem sesji próbnej jest oswojenie uczniów z formą zadań i wypracowanie umiejętności nanoszenia odpowiedzi w odpowiedni sposób.

Pierwsza strona arkusza CKE - próbny egzamin ósmoklasisty 2026 PUSTE

Podczas próbnego egzaminu z języka polskiego pojawiły się zadania z czytania ze zrozumieniem na podstawie fragmentu "Szatana z siódmej klasy" Kornela Makuszyńskiego.

Uczniowie musieli odpowiedzieć zarówno na pytania zamknięte (np. wybór prawda/fałsz), jak i otwarte, w których należało np. wyjaśnić sytuację opisaną we fragmencie lektury. W arkuszu znalazło się również pytanie odnoszące się do rozumienia frazeologizmów:

Arkusz CKE 2026 - egzamin próbny z języka polskiego PUSTE

W zadaniu 7.2. uczniowie musieli z kolei dokonać porównania bohatera opisanego we fragmencie "Szatana z siódmej klasy" do postaci z innej lektury szkolnej, która ich zdaniem wykazuje duże podobieństwo.

Ósmoklasiści musieli także wykazać się znajomością interpunkcji. W jednym z zadań konieczne było bowiem poprawienie tekstu:

Arkusz CKE PUSTE

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język polski - test próbny. Co było w arkuszu CKE?

W dalszej części próbnego egzaminu ósmoklasisty uczniowie znaleźli fragment lektury bez podanego przez CKE tytułu książki. Zadaniem uczniów było wskazanie, co to za lektura:

Egzamin próbny z języka polskiego. Arkusz CKE PUSTE

Dalej uczniowie rozwiązywali zadania na podstawie kolejnego tekstu: "Śmiej się na zdrowie!" Jolanty Marii Berent.

Uczniowie natrafili także na kolejne zadanie ze znajomości lektur szkolnych:

Arkusz CKE PUSTE

Nie zabrakło także zadań, w których uczniowie musieli się wykazać umiejętnościami językoznawczymi. Np. w poleceniu 18. pojawiło się określenie homonim. Należało ułożyć dwa zdania ze słowem staw, które wykażą, że wyraz ten jest wspomnianym homonimem.

Zadanie 19 polegało z kolei na zredagowaniu zaproszenia na wykład.

Wypracowanie na egzaminie ósmoklasisty. Test próbny 2026

Jak co roku, na egzaminie pojawiło się także zadanie polegające na napisaniu wypracowania.

Przypomnijmy, uczeń dostaje dwa tematy, z których wybiera jeden i pisze wypracowanie na co najmniej 200 wyrazów. Wypracowanie musi mieć formę podaną w poleceniu - opowiadanie lub rozprawka. W pracy należy też odwołać się do co najmniej jednej lektury szkolnej.

CKE przygotowała dla ósmoklasistów dwa tematy:

Temat 1. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że optymizm pomaga w życiu? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Dzięki Twojemu poczuciu humoru Wasza wspólna przygoda zakończyła się szczęśliwie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Pełny arkusz CKE z języka polskiego można znaleźć w tym miejscu. Na rozwiązanie wszystkich poleceń przewidziano 150 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Matematyka próbna

13 stycznia uczniowie zmierzyli się z arkuszem CKE z matematyki. W egzaminie próbnym znalazły się zagadnienia związane z obliczaniem zysków firmy na podstawie zamieszczonego wykresu, czy też obliczaniem miar kątów.

Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 125 minut.

Zadania zamknięte to 14 spośród 20 poleceń. Pozostałe zadania (od 15 do 20) to polecenia otwarte.

Zadania otwarte z matematyki. Egzamin próbny 2026

Poniżej przedstawiamy wszystkie polecenia do zadań otwartych:

Egzamin ósmoklasisty - test próbny. Matematyka PUSTE

Matematyka - zadania otwarte. Arkusz CKE PUSTE

Matematyka na egzaminie próbnym. Egzamin ósmoklasisty 2026 PUSTE

Egzamin ósmoklasisty 2026 - język angielski. Testy próbne

Ostatniego dnia - 14 stycznia - uczniowie pisali test z języka angielskiego. Egzamin z języka obcego składa się z dwóch części - słuchowiska i testu. Podczas słuchowiska uczniom odtwarzany jest fragment nagrania, a następnie należy odpowiedzieć na cztery pytania dotyczące usłyszanych wypowiedzi.

W części testowej ósmoklasiści mają do uzupełnienia zadania o charakterze pytań zamkniętych i otwartych. Wśród nich znajdują się zarówno zadania z lukami do uzupełnienia, jak i polecenia na podstawie przeczytanego tekstu. Test kończy z kolei krótka wypowiedź pisemna.

CKE przygotowała na egzaminie próbnym z języka angielskiego 2026 m.in. takie polecenia:

Egzamin ósmoklasisty 2026 - test próbny z języka angielskiego PUSTE

Arkusz CKE - egzamin próbny z języka angielskiego PUSTE

Arkusz CKE - język angielski, egzamin próbny. Napisz e-mail

Ostatnie zadanie to wypowiedź pisemna. Na egzaminie próbnym pojawiło się polecenie, by napisać wiadomość e-mail do kolegi z Londynu.

"Od kilku lat trenujesz w klubie sportowym swoją ulubioną dyscyplinę. Niestety musisz odejść z drużyny. W e-mailu do kolegi z Londynu: wyjaśnij, dlaczego nie możesz już trenować w tym klubie, opisz reakcję Twoich kolegów na wiadomość o tym, że już nie będziesz z nimi trenować i napisz, jak zamierzasz kontynuować znajomość z kolegami z klubu" - brzmi pełne polecenie.

Długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mają 110 minut.

Najnowsze informacje na temat egzaminów ósmoklasisty 2026 publikujemy w naszym raporcie specjalnym.

