We wtorek uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Test rozpoczął się o g. 19. Na jego napisanie było 125 minut.

Egzamin składa się z pytań zamkniętych i otwartych.

Zapytaliśmy ósmoklasistów, którzy napisali już test o ich pierwsze wrażenia.

Egzamin ósmoklasisty 2026, matematyka. Pierwsze wrażenia uczniów

Jak poszło Julii? - Źle.

- Co roku mam zagrożenie z matematyki, no okropnie było. Zadania były trudne, skomplikowane - opowiada uczennica.

Jak ocenia, w przeszłości arkusze z egzaminu ósmoklasisty z matematyki były gorsze. - Ale ten łatwy też nie był - dodaje.

- Nie stresowałam się. Pomyślałam: już i tak kiedyś pisałam próbny, to będzie to samo - mówi z kolei Karolina.

Nie było jednak tak łatwo - problem sprawiło jej zadanie z kątami, nie rozwiązała go.

Mimo to uczennica wyszła ze szkoły chwilę po g. 10. - Nudziłam się. Stwierdziłam, że i tak już nic nie napiszę.

Egzamin ósmoklasisty 2026, matematyka. Sześcian i łąka

- Ogólnie poszło dobrze, dla mnie egzamin był bardzo łatwy - relacjonuje Adam. - Myślę, że zdobędę powyżej 90 proc.

Kilku zadań nie jest jednak pewien. - Najtrudniejsze zadanie? To z sześcianem. W jego środku był ostrosłup. Trzeba było policzyć, ile razy mniejsza jest objętość ostrosłupa od sześcianu.

Opowiada o jeszcze jednym zadaniu. - Kobieta ma działkę w kształcie trapezu, na której chce zrobić łąkę kwietnią. Trzeba było obliczyć, ile opakowań nasion musi kupić i ile za nie zapłaci.

- Egzamin wydał mi się dosyć łatwy, choć jego rozwiązanie zajęło mi więcej czasu niż egzamin z języka polskiego - mówi z kolei Zuza. - Zrobiłam każde z zadań, mam nadzieję, że prawidłowo. Zastanawiam się, czy moje uzasadnienie odpowiedzi na zadanie z prędkością będzie wystarczające. Ogólnie jestem zadowolona.

- Dziś było już znacznie mniej stresu niż wczoraj, lepiej też spałam. No i zrezygnowałam z grosika w bucie na szczęście - dodaje. W poniedziałek uczennica opowiadałam Interii o przygotowaniach do egzaminu z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2026 - kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla każdego absolwenta - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Nie ma jednak progu zdawalności. Niemożliwe jest jednak przystąpienie do testu, by poprawić swój wynik.

Oficjalne wyniki CKE opublikuje 3 lipca. Uczniowie zapoznać będą mogli się z nimi przez internetowy system ZIU. Tego samego dnia w szkołach do odbioru będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach, które potrzebne są w procesie rekrutacji do liceów, techników czy szkół branżowych.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych bądź okoliczności losowych niezależnych od niego nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie podstawowym, może zrobić to w drugim terminie, który zaplanowano na 8-10 czerwca.

