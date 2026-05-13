Egzamin ósmoklasisty

Pierwsze reakcje po egzaminie. "Miałem problem, by wszystko usłyszeć"

Anna Nicz, Łukasz Dubaniewicz

- Miałem problem, by wszystko dobrze usłyszeć. W jednym podpunkcie strzelałem - mówi Paweł. Z kolei Zuza ze szkoły wyszła chwilę po g. 10. - Cieszę się, że wszystko już za mną - dodaje. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego był ostatnim sprawdzianem dla uczniów tegorocznych klas ósmych. Większość wybrała język angielski.

Uczennica na sali egzaminacyjnej, na stole leży arkusz. Obok wejście do budynku szkoły
Uczniowie napisali egzamin ósmoklasisty z języka angielskiegoŁukasz Dubaniewicz/ Polska PressEast News

Środa to ostatni dzień zmagań uczniów ostatnich klas szkół podstawowych z egzaminem ósmoklasisty 2026.

Największa grupa uczniów (98,4 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Zapytaliśmy ich o pierwsze wrażenia po skończonym teście.

Egzamin ósmoklasisty 2026, język angielski. Pierwsze reakcje

Zuza z sali egzaminacyjnej wyszła po godzinie, znacznie szybciej, niż przy testach w poprzednich dniach.

Egzamin ósmoklasisty 2026, język angielski. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi

- Wydaje mi się, że poszło po mojej myśli, choć wszystko okaże się po g. 13, gdy zaczną pojawiać się odpowiedzi. Cieszę się, że wszystko już za mną - mówi.

Wskazuje na zadanie, które najbardziej zapamiętała: - Podpasował mi temat maila o stworzeniu albumu na zdjęcia dla cioci. Łatwo było dopasować do niego jakąś swoją historię.

- Według mnie test był łatwy, nie było żadnych zaskoczeń - relacjonuje z kolei Paweł.

"Trudniej niż rok temu". Ósmoklasiści oceniają poziom egzaminu z polskiego

Anna Nicz, Łukasz Dubaniewicz

On również zwraca uwagę na zadanie, w którym należało napisać e-mail.

- Jeżeli ktoś umie mówić po angielsku, dał sobie radę - dodaje uczeń.

Pojawił się jednak jeden problem, a mianowicie jeden z podpunktów w zadaniu ze słuchaniem nagrania. - Miałem problem, by wszystko dobrze usłyszeć. Strzelałem.

- Jeśli dobrze strzeliłem, to myślę, że zdam na 100 proc. - podsumowuje.

Jowita również wyszła z sali dość wcześnie. - Zrobiłam wszystkie zadania, e-maila napisałam chyba na 100 słów.

W arkuszu nie było zadań, nad którymi musiała dłużej się zastanawiać.

Uczennica czuje się bardzo swobodnie w używaniu języka angielskiego. - Oglądam filmy po angielsku, słucham muzyki po angielsku, piszę książki po angielsku - mówi Interii.

Egzamin ósmoklasisty 2026 zakończony

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla każdego absolwenta - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Nie ma jednak progu zdawalności. Niemożliwe jest przy tym przystąpienie do testu, by poprawić swój wynik.

Oficjalne wyniki CKE opublikuje 3 lipca. Uczniowie zapoznać będą mogli się z nimi przez internetowy system ZIU. Tego samego dnia w szkołach do odbioru będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach, które potrzebne są w procesie rekrutacji do liceów, techników czy szkół branżowych.

Wcześniej będzie można sprawdzić odpowiedzi w Interii! W tym miejscu pojawi się arkusz CKE wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszego eksperta:

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego. Odpowiedzi

Najnowsze informacje o testach znajdują się w raporcie specjalnym - Egzamin ósmoklasisty 2026.

Egzamin ósmoklasisty 2026, matematyka. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi

