Środa to ostatni dzień zmagań uczniów ostatnich klas szkół podstawowych z egzaminem ósmoklasisty 2026.

Największa grupa uczniów (98,4 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Zapytaliśmy ich o pierwsze wrażenia po skończonym teście.

Egzamin ósmoklasisty 2026, język angielski. Pierwsze reakcje

Zuza z sali egzaminacyjnej wyszła po godzinie, znacznie szybciej, niż przy testach w poprzednich dniach.

- Wydaje mi się, że poszło po mojej myśli, choć wszystko okaże się po g. 13, gdy zaczną pojawiać się odpowiedzi. Cieszę się, że wszystko już za mną - mówi.

Wskazuje na zadanie, które najbardziej zapamiętała: - Podpasował mi temat maila o stworzeniu albumu na zdjęcia dla cioci. Łatwo było dopasować do niego jakąś swoją historię.

- Według mnie test był łatwy, nie było żadnych zaskoczeń - relacjonuje z kolei Paweł.

On również zwraca uwagę na zadanie, w którym należało napisać e-mail.

- Jeżeli ktoś umie mówić po angielsku, dał sobie radę - dodaje uczeń.

Pojawił się jednak jeden problem, a mianowicie jeden z podpunktów w zadaniu ze słuchaniem nagrania. - Miałem problem, by wszystko dobrze usłyszeć. Strzelałem.

- Jeśli dobrze strzeliłem, to myślę, że zdam na 100 proc. - podsumowuje.

Jowita również wyszła z sali dość wcześnie. - Zrobiłam wszystkie zadania, e-maila napisałam chyba na 100 słów.

W arkuszu nie było zadań, nad którymi musiała dłużej się zastanawiać.

Uczennica czuje się bardzo swobodnie w używaniu języka angielskiego. - Oglądam filmy po angielsku, słucham muzyki po angielsku, piszę książki po angielsku - mówi Interii.

Egzamin ósmoklasisty 2026 zakończony

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla każdego absolwenta - przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Nie ma jednak progu zdawalności. Niemożliwe jest przy tym przystąpienie do testu, by poprawić swój wynik.

Oficjalne wyniki CKE opublikuje 3 lipca. Uczniowie zapoznać będą mogli się z nimi przez internetowy system ZIU. Tego samego dnia w szkołach do odbioru będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach, które potrzebne są w procesie rekrutacji do liceów, techników czy szkół branżowych.

Wcześniej będzie można sprawdzić odpowiedzi w Interii! W tym miejscu pojawi się arkusz CKE wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszego eksperta:

Najnowsze informacje o testach znajdują się w raporcie specjalnym - Egzamin ósmoklasisty 2026.

Prezes TK w ''Gościu Wydarzeń": Prezydent nie ma obowiązku przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Polsat News Polsat News