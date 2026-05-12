Egzamin ósmoklasisty rozpoczął się o godz. 9 i trwał do godz. 11.05. Jakie polecenia pojawiły się w arkuszu CKE, jak poziom poszczególnym zadań oceniają nauczyciele?

Poziom egzaminu z matematyki skomentował dla Interii Piotr Surmacz, autor profilu Matematyczny Guru.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Ekspert ocenia poziom trudności arkusza CKE

- Zadanie z origami - dość typowe zadanie tekstowe prowadzące do równania. Jeżeli uczeń przygotowywał się do takich zadań, to tutaj raczej nie był zaskoczony. Na tegorocznym próbnym egzaminie podobne zadanie było znacznie trudniejsze - ocenił Piotr Surmacz.

Ekspert zwrócił uwagę także na zadanie numer 16.

Zadanie 16. z odległością między miastami. - Ma charakter zadania dowodowego ("uzasadnij"), ale tak naprawdę to zadanie dotyczące prędkości drogi i czasu. Wydaje mi się, że średnio i dobrze przygotowanym uczniom nie powinno sprawić większego problemu jego zrozumienie. Jedynym problemem ewentualnie mogły być tutaj rachunki - zauważył nasz rozmówca.

Ekspert: Będą lepsze wyniki, w tym także stuprocentowe

Według Tomasza Kozickiego, nauczyciela matematyki, tegoroczny arkusz egzaminu ósmoklasisty sprawiał wrażenie dobrze wyważonego pod względem zakresu materiału i różnorodności typów zadań.

- W zadaniach otwartych pojawiły się elementy algebraiczne, geometryczne oraz rachunkowe, dzięki czemu sprawdzano kilka różnych obszarów umiejętności uczniów. Warto jednak zauważyć, że większość poleceń była stosunkowo krótka i mało rozbudowana - wymienia.

W ocenie nauczyciela arkusz w dużej mierze badał podstawowe kompetencje matematyczne, jednak same obliczenia nie należały do szczególnie wymagających. - Dominowały rachunki dość schematyczne i przewidywalne, które nie weryfikowały w większym stopniu sprawności rachunkowej uczniów. To może budzić pewne wątpliwości, ponieważ już od pierwszej klasy liceum lub technikum wymagana jest znacznie większa swoboda w liczeniu i przekształceniach algebraicznych. W efekcie wielu uczniów po przejściu do szkoły ponadpodstawowej ma trudności z tempem pracy i bardziej złożonymi obliczeniami.

- Na tle dawnych egzaminów gimnazjalnych obecny arkusz wydaje się mniej nastawiony na rozumowanie matematyczne i argumentację - mówi Kozicki. Wskazuje, że w starszych arkuszach częściej pojawiały się zadania wymagające dostrzeżenia zależności, samodzielnego odkrycia pewnej prawidłowości czy wykorzystania jej w dalszej części rozwiązania.

- Można było spotkać również bardziej ambitne polecenia typu "wykaż" lub "udowodnij", które rozwijały logiczne myślenie i umiejętność matematycznego uzasadniania. Tegoroczny egzamin był pod tym względem bardziej zachowawczy i skoncentrowany głównie na odtwarzaniu poznanych schematów.

Kozicki uważa, że tegoroczny arkusz prawdopodobnie przełoży się na dużą liczbę bardzo wysokich rezultatów, w tym także wyników stuprocentowych, ponieważ "zabrakło zadań wyraźnie odsiewających uczniów najlepszych od tych przeciętnych".

Egzamin ósmoklasisty, matematyka. Nauczyciel wskazuje na pułapkę

Piotr Surmacz wskazuje jeszcze na zadanie numer 8. - Spośród zadań zamkniętych mogło być pewnym zaskoczeniem - podano w nim wzór na sumę ciągu, czyli wzór obowiązujący licealistów na maturze. Samo zadanie nie było trudne, jednak forma, w jakiej zostało przedstawione, mogła przestraszyć uczniów.

Zwraca także uwagę na pewną pułapkę w zadaniu nr 19, w którym należało obliczyć minimalny koszt zakupu nasion potrzebnych do obsadzenia kwietnika.

- Uczniowie przygotowujący się do egzaminu na poważnie z pewnością spotkali już podobne typy zadań. Łatwo było jednak popełnić błąd, ponieważ z obliczeń wychodziło, że potrzeba 5,4 opakowania nasion. Jeśli ktoś wykorzystał tę liczbę bezpośrednio do obliczenia kosztu, dał się złapać w pułapkę. Opakowania kupuje się przecież wyłącznie w całości, więc należało kupić 6 opakowań i dopiero od tej liczby obliczyć koszt zakupu - podsumowuje.

Egzaminy ósmoklasisty 2026 - arkusz CKE i rozwiązania

Egzamin ósmoklasisty 2026 - czy można nie zdać, kiedy wyniki?

Egzamin ósmoklasisty 2026 jest obowiązkowy, przystąpienie do testu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie da się go nie zdać, ale wyniki mają znaczenie w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uzyskanych rezultatów nie można poprawić.

Oficjalne wyniki Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 3 lipca. Wtedy też każdy uczeń będzie mógł zapoznać się ze swoimi indywidualnymi rezultatami za pośrednictwem systemu ZIU.

