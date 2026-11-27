Spis treści: Kiedy próbny egzamin ósmoklasisty 2026? Czy próbny egzamin ósmoklasisty wpływa na średnią ocen? Gdzie pobrać arkusze i kiedy pojawią się odpowiedzi? Kiedy odbędzie się właściwy egzamin ósmoklasisty w 2027 roku?

Kiedy próbny egzamin ósmoklasisty 2026?

CKE będzie publikować arkusze przez trzy kolejne dni, za każdym razem o godz. 9:00. Harmonogram ogłoszony przez komisję dotyczy udostępnienia materiałów. Szkoła decyduje, czy wykorzysta je do przeprowadzenia próbnego egzaminu.

Poniedziałek, 14 grudnia 2026 r. godzina 9:00: język polski

Wtorek, 15 grudnia 2026 r. godzina 9:00: matematyka

Środa, 16 grudnia 2026 r. godzina 9:00: język angielski

W arkuszach znajdą się zadania, których CKE wcześniej nie publikowała. Jeśli szkoła zorganizuje próbę, komisja zaleca przeprowadzenie jej w warunkach zbliżonych do właściwego egzaminu. Uczniowie powinni pracować samodzielnie i zaznaczać odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Czy próbny egzamin ósmoklasisty wpływa na średnią ocen?

Wynik grudniowej próby CKE nie powinien wpływać na średnią ocen. Komisja udostępnia arkusze wyłącznie w celach diagnostycznych.

Kuratorium Oświaty w Łodzi przypomina, że próbne egzaminy zewnętrzne są dobrowolne dla szkół i uczniów oraz nie stanowią elementu oceniania wewnątrzszkolnego. Wynik ma pokazać, co uczeń już opanował i nad czym warto jeszcze popracować przed majem.

Gdzie pobrać arkusze i kiedy pojawią się odpowiedzi?

Arkusze będą dostępne na stronach CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Jeśli szkoła nie przeprowadzi próby albo uczeń będzie nieobecny, zadania będzie można rozwiązać samodzielnie w domu. Do części z języka angielskiego CKE przygotowała nagrania MP3 do zadań ze słuchu.

Zasady oceniania rozwiązań pojawią się na stronie CKE następnego dnia po publikacji danego arkusza o godz. 10:00. Oznacza to, że odpowiedzi z polskiego będzie można sprawdzić 15 grudnia, z matematyki 16 grudnia, a z angielskiego 17 grudnia.

Kiedy odbędzie się właściwy egzamin ósmoklasisty w 2027 roku?

Termin główny egzaminu ósmoklasisty przypada na 10-12 maja 2027 r.

W poniedziałek uczniowie napiszą język polski, we wtorek matematykę, a w środę język obcy nowożytny. Każda część rozpocznie się o godz. 9:00.



