Spis treści:
- Kiedy próbny egzamin ósmoklasisty 2026?
- Czy próbny egzamin ósmoklasisty wpływa na średnią ocen?
- Gdzie pobrać arkusze i kiedy pojawią się odpowiedzi?
- Kiedy odbędzie się właściwy egzamin ósmoklasisty w 2027 roku?
Kiedy próbny egzamin ósmoklasisty 2026?
CKE będzie publikować arkusze przez trzy kolejne dni, za każdym razem o godz. 9:00. Harmonogram ogłoszony przez komisję dotyczy udostępnienia materiałów. Szkoła decyduje, czy wykorzysta je do przeprowadzenia próbnego egzaminu.
- Poniedziałek, 14 grudnia 2026 r. godzina 9:00: język polski
- Wtorek, 15 grudnia 2026 r. godzina 9:00: matematyka
- Środa, 16 grudnia 2026 r. godzina 9:00: język angielski
W arkuszach znajdą się zadania, których CKE wcześniej nie publikowała. Jeśli szkoła zorganizuje próbę, komisja zaleca przeprowadzenie jej w warunkach zbliżonych do właściwego egzaminu. Uczniowie powinni pracować samodzielnie i zaznaczać odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
Czy próbny egzamin ósmoklasisty wpływa na średnią ocen?
Wynik grudniowej próby CKE nie powinien wpływać na średnią ocen. Komisja udostępnia arkusze wyłącznie w celach diagnostycznych.
Kuratorium Oświaty w Łodzi przypomina, że próbne egzaminy zewnętrzne są dobrowolne dla szkół i uczniów oraz nie stanowią elementu oceniania wewnątrzszkolnego. Wynik ma pokazać, co uczeń już opanował i nad czym warto jeszcze popracować przed majem.
Gdzie pobrać arkusze i kiedy pojawią się odpowiedzi?
Arkusze będą dostępne na stronach CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Jeśli szkoła nie przeprowadzi próby albo uczeń będzie nieobecny, zadania będzie można rozwiązać samodzielnie w domu. Do części z języka angielskiego CKE przygotowała nagrania MP3 do zadań ze słuchu.
Zasady oceniania rozwiązań pojawią się na stronie CKE następnego dnia po publikacji danego arkusza o godz. 10:00. Oznacza to, że odpowiedzi z polskiego będzie można sprawdzić 15 grudnia, z matematyki 16 grudnia, a z angielskiego 17 grudnia.
Kiedy odbędzie się właściwy egzamin ósmoklasisty w 2027 roku?
Termin główny egzaminu ósmoklasisty przypada na 10-12 maja 2027 r.
W poniedziałek uczniowie napiszą język polski, we wtorek matematykę, a w środę język obcy nowożytny. Każda część rozpocznie się o godz. 9:00.