Spis treści: Co można wnieść na egzamin ósmoklasisty 2026? Egzamin ósmoklasisty 2026. Czego nie wolno wnosić na salę? Czy można mieć kalkulator albo słownik? Wyjątki Egzamin ósmoklasisty 2026. Dokument tożsamości i zachowanie na sali Co grozi za złamanie zasad?

Co można wnieść na egzamin ósmoklasisty 2026?

Lista dozwolonych rzeczy jest dość krótka. Uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną przede wszystkim długopis albo pióro z czarnym tuszem lub atramentem. Dotyczy to każdego przedmiotu: języka polskiego, matematyki i języka obcego. CKE zaznacza przy tym, że nie wolno używać długopisów zmazywalnych ani ścieralnych.

Na egzamin z matematyki można dodatkowo wnieść linijkę. To jedyny standardowy przybór dodatkowy przewidziany dla wszystkich zdających na tym egzaminie.

Uczeń może mieć przy sobie także butelkę wody. Nie powinna jednak stać na ławce - zgodnie z informacją CKE butelka ma znajdować się na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać arkusza lub karty odpowiedzi. Wodę może również zapewnić szkoła.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Czego nie wolno wnosić na salę?

Najważniejszy zakaz dotyczy urządzeń telekomunikacyjnych. Uczeń nie może wnieść do sali telefonu, smartwatcha, tabletu, opaski z funkcją komunikacji ani innego urządzenia pozwalającego łączyć się z internetem, przesyłać dane lub odbierać wiadomości.

Zakaz obejmuje nie tylko korzystanie z takich urządzeń, ale już samo ich wniesienie do sali egzaminacyjnej. CKE wskazuje, że przed rozpoczęciem egzaminu zdającym przypomina się o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystania z nich podczas egzaminu.

Nie należy zabierać również materiałów pomocniczych, które nie zostały wskazane w komunikacie o przyborach. Oznacza to, że na ławce nie powinny znaleźć się notatki, podręczniki, słowniki, zeszyty, kartki, zakreślacze, kolorowe długopisy, korektor, gumka, ołówek czy kalkulator. Wyjątki są możliwe tylko wtedy, gdy uczeń ma przyznane dostosowanie warunków egzaminu.

Szczególną ostrożność warto zachować przy zegarkach. Zwykły zegarek analogowy nie jest typowym materiałem egzaminacyjnym, a smartwatch lub zegarek z funkcją komunikacji będzie traktowany jak urządzenie niedozwolone. Najbezpieczniej zostawić zegarek poza salą i korzystać z informacji o czasie przekazywanych przez zespół nadzorujący.

Czy można mieć kalkulator albo słownik? Wyjątki

Co do zasady na egzaminie ósmoklasisty nie korzysta się ani z kalkulatora, ani ze słowników. CKE wskazuje jednak wyjątki związane z dostosowaniem warunków przeprowadzania egzaminu.

Przykładowo, kalkulator prosty na matematyce może być dopuszczony wyłącznie u uczniów z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, którzy spełniają kryteria określone w komunikacie o dostosowaniach i którym takie dostosowanie przyznano.

Regulamin przewiduje sytuacje, w których uczeń może potrzebować leków, sprzętu medycznego albo urządzenia monitorującego stan zdrowia. CKE wskazuje, że uczeń chory może korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, ale taka potrzeba musi zostać zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.

Dotyczy to np. uczniów z cukrzycą, którzy korzystają z pompy insulinowej. W takim przypadku dopuszczalne może być wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego, ale wyłącznie na określonych zasadach i po wcześniejszym ustaleniu tego ze szkołą.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Dokument tożsamości i zachowanie na sali

Uczeń powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, np. legitymację szkolną. Jeśli go nie ma, tożsamość może potwierdzić wychowawca lub inny nauczyciel danej szkoły.

Po wejściu do sali uczeń zajmuje wyznaczone miejsce, słucha poleceń zespołu nadzorującego i pracuje samodzielnie. W czasie egzaminu nie wolno rozmawiać z innymi zdającymi, pożyczać przyborów ani zadawać nauczycielom pytań dotyczących treści zadań. Członkowie komisji mogą wyjaśniać wyłącznie kwestie organizacyjne, np. związane z kodowaniem arkusza.

Co grozi za złamanie zasad?

Naruszenie zasad egzaminacyjnych może mieć poważne konsekwencje. Dotyczy to zwłaszcza wniesienia urządzenia telekomunikacyjnego, korzystania z niedozwolonych materiałów albo niesamodzielnej pracy.

W takich przypadkach egzamin z danego przedmiotu może zostać przerwany i unieważniony. Uczeń przystępuje wtedy do egzaminu w terminie dodatkowym, jeżeli przepisy przewidują taką możliwość. CKE wskazuje, że do terminu dodatkowego przystępuje m.in. uczeń, któremu przerwano i unieważniono egzamin w terminie głównym.

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz wybrany język obcy nowożytny. W terminie głównym odbędzie się w dniach 11-13 maja 2026 r., a w terminie dodatkowym 8-10 czerwca 2026 r.

CKE wskazuje również czas trwania poszczególnych egzaminów: język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, a język obcy nowożytny 110 minut.

