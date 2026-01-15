Najlepsze licea i technika 2026. Wyniki najnowszego rankingu Perspektyw
Zbliżające się egzaminy ósmoklasisty sprawiają, że wielu uczniów i ich rodziców intensywnie analizuje ofertę szkół średnich na kolejny etap nauki. W podjęciu tej decyzji pomaga Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2026 obejmujący 1411 liceów ogólnokształcących oraz 1160 techników z całej Polski. Kto przoduje w zestawieniu?
Spis treści:
- Liderzy rankingu 2026 - kto znalazł się na szczycie?
- Najlepsze szkoły średnie w Polsce według rankingu 2026
- Jakie szkoły uwzględniono w rankingu?
- Co decyduje o miejscu w rankingu?
Liderzy rankingu 2026 - kto znalazł się na szczycie?
W zestawieniu ogólnopolskim najlepiej ocenionym liceum zostało XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie.
W kategorii techników najwyższe wyniki osiągnęły ex aequo dwa zespoły: krakowskie Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie.
To szkoły, które od lat budują swoją pozycję i tutaj nie ma większego zaskoczenia, jeśli chodzi o liderów.
Najlepsze szkoły średnie w Polsce według rankingu 2026
W ogólnopolskim zestawieniu Perspektyw 2026 najwyższe miejsca ponownie zajęły szkoły z dużych ośrodków akademickich, znane z bardzo dobrych wyników maturalnych i silnej pracy z uczniami uzdolnionymi.
Najlepsze licea ogólnokształcące 2026:
- XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie - lider rankingu głównego, a także szkół olimpijskich
- V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie - wysokie wyniki matur i stabilna pozycja w czołówce
- XIII LO w Szczecinie - jedna z najlepiej ocenianych szkół poza Warszawą
Najlepsze technika 2026:
- Technikum Łączności nr 14 w Krakowie - najwyższe miejsce ex aequo w rankingu głównym
- Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie - bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych
- Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie - mocna pozycja w ogólnopolskim zestawieniu
Ranking pokazuje, że najlepsze szkoły to te, które od lat utrzymują wysoki poziom nauczania, skutecznie przygotowują do matury i potrafią rozwijać potencjał ambitnych uczniów.
Oprócz rankingów głównych kwalifikacje przeprowadzono też w podkategoriach - rankingu maturalnym, szkół olimpijskich, akademickim oraz warszawskim.
Jakie szkoły uwzględniono w rankingu?
Ranking nie obejmuje wszystkich szkół działających w kraju. Do tegorocznej edycji zakwalifikowano:
- 1411 liceów ogólnokształcących z ponad 2200 funkcjonujących w Polsce,
- 1160 techników z blisko 1800.
Warunkiem udziału było m.in. przystąpienie do matury przez co najmniej 12 uczniów oraz wyniki z języka polskiego i matematyki nieodbiegające znacząco od średniej krajowej.
Dzięki temu zestawienie koncentruje się na szkołach, które rzeczywiście można porównywać na podstawie twardych danych.
Co decyduje o miejscu w rankingu?
Metodologia Rankingu Perspektyw od lat opiera się na mierzalnych wskaźnikach pochodzących z niezależnych źródeł. W przypadku liceów pod uwagę brane są:
- rezultaty matur z przedmiotów obowiązkowych,
- wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych,
- osiągnięcia uczniów w olimpiadach krajowych i międzynarodowych.
Dla techników struktura ocen została w 2026 roku zmodyfikowana. Większą wagę zyskały egzaminy zawodowe, co lepiej oddaje specyfikę tego typu szkół i ich przygotowanie do wejścia na rynek pracy lub kontynuacji nauki na studiach technicznych.
Adresatami rankingu są przede wszystkim ósmoklasiści i ich rodzice stojący przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej.