Egzamin ósmoklasisty

Najlepsze licea i technika 2026. Wyniki najnowszego rankingu Perspektyw

Agnieszka Boreczek

Zbliżające się egzaminy ósmoklasisty sprawiają, że wielu uczniów i ich rodziców intensywnie analizuje ofertę szkół średnich na kolejny etap nauki. W podjęciu tej decyzji pomaga Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2026 obejmujący 1411 liceów ogólnokształcących oraz 1160 techników z całej Polski. Kto przoduje w zestawieniu?

Rekrutacja do szkół średnich w 2025 roku odbywa się w większości województw w terminie od 22 kwietnia do 29 lipca 2025 r.
Rekrutacja do szkół średnich ruszy niebawem. Ranking ma pomóc ósmoklasistom wybrać liceum lub technikum Artur SzczepanskiReporter

Spis treści:

  1. Liderzy rankingu 2026 - kto znalazł się na szczycie?
  2. Najlepsze szkoły średnie w Polsce według rankingu 2026
  3. Jakie szkoły uwzględniono w rankingu?
  4. Co decyduje o miejscu w rankingu?

Liderzy rankingu 2026 - kto znalazł się na szczycie?

W zestawieniu ogólnopolskim najlepiej ocenionym liceum zostało XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie.

W kategorii techników najwyższe wyniki osiągnęły ex aequo dwa zespoły: krakowskie Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie.

To szkoły, które od lat budują swoją pozycję i tutaj nie ma większego zaskoczenia, jeśli chodzi o liderów.

Najlepsze szkoły średnie w Polsce według rankingu 2026

W ogólnopolskim zestawieniu Perspektyw 2026 najwyższe miejsca ponownie zajęły szkoły z dużych ośrodków akademickich, znane z bardzo dobrych wyników maturalnych i silnej pracy z uczniami uzdolnionymi.

Najlepsze licea ogólnokształcące 2026:

  1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie - lider rankingu głównego, a także szkół olimpijskich
  2. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie - wysokie wyniki matur i stabilna pozycja w czołówce
  3. XIII LO w Szczecinie - jedna z najlepiej ocenianych szkół poza Warszawą

Najlepsze technika 2026:

  1. Technikum Łączności nr 14 w Krakowie - najwyższe miejsce ex aequo w rankingu głównym
  2. Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie - bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych
  3. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie - mocna pozycja w ogólnopolskim zestawieniu

Ranking pokazuje, że najlepsze szkoły to te, które od lat utrzymują wysoki poziom nauczania, skutecznie przygotowują do matury i potrafią rozwijać potencjał ambitnych uczniów.

Oprócz rankingów głównych kwalifikacje przeprowadzono też w podkategoriach - rankingu maturalnym, szkół olimpijskich, akademickim oraz warszawskim.

    Jakie szkoły uwzględniono w rankingu?

    Ranking nie obejmuje wszystkich szkół działających w kraju. Do tegorocznej edycji zakwalifikowano:

    • 1411 liceów ogólnokształcących z ponad 2200 funkcjonujących w Polsce,
    • 1160 techników z blisko 1800.

    Warunkiem udziału było m.in. przystąpienie do matury przez co najmniej 12 uczniów oraz wyniki z języka polskiego i matematyki nieodbiegające znacząco od średniej krajowej.

    Dzięki temu zestawienie koncentruje się na szkołach, które rzeczywiście można porównywać na podstawie twardych danych.

    Co decyduje o miejscu w rankingu?

    Metodologia Rankingu Perspektyw od lat opiera się na mierzalnych wskaźnikach pochodzących z niezależnych źródeł. W przypadku liceów pod uwagę brane są:

    • rezultaty matur z przedmiotów obowiązkowych,
    • wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych,
    • osiągnięcia uczniów w olimpiadach krajowych i międzynarodowych.

    Dla techników struktura ocen została w 2026 roku zmodyfikowana. Większą wagę zyskały egzaminy zawodowe, co lepiej oddaje specyfikę tego typu szkół i ich przygotowanie do wejścia na rynek pracy lub kontynuacji nauki na studiach technicznych.

    Adresatami rankingu są przede wszystkim ósmoklasiści i ich rodzice stojący przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej.

