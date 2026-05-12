Spis treści: Egzamin ósmoklasisty 2026, matematyka. Jak wyglądasz arkusz? Egzamin ósmoklasisty 2026. Czy można nie zdać? Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki? Egzamin ósmoklasisty 2026. Arkusze CKE i rozwiązania

Egzamin ósmoklasisty 2026 rozpoczął się w poniedziałek od języka polskiego. We wtorek uczniowie podchodzili do królowej nauk, matematyki.

Egzamin rozpoczął się o godz. 9 i trwał 125 minut. Uczniowie zakończyli test o godz. 11.05.

Egzamin ósmoklasisty 2026, matematyka. Jak wyglądasz arkusz?

W poprzednich latach w arkuszach pojawiały się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że egzamin sprawdza m.in. sprawność rachunkową, rozumowanie i argumentację oraz umiejętność interpretowania danych.

W przykładowych arkuszach publikowanych przez CKE można było znaleźć zadania dotyczące procentów, potęg, pierwiastków, prawdopodobieństwa, geometrii czy odczytywania wykresów. Uczniowie rozwiązywali też zadania praktyczne związane z obliczeniami czasu, pieniędzy i objętości.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Czy można nie zdać?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone przez CKE 3 lipca o godz. 9.

Wyniki będą przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Tego samego dnia szkoły przekażą ósmoklasistom zaświadczenia o szczegółowych wynikach. Są one niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym do liceów, techników i szkół branżowych.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Arkusze CKE i rozwiązania

