Egzamin ósmoklasisty 2026 zakończony. Po języku polskim i matematyce uczniowie podchodzili do egzaminu z języka obcego.

Największa grupa ósmoklasistów (98,4 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był niemiecki.

Egzamin z języka obcego rozpoczął się o godz. 9. Test zakończył się o godz. 10.40.

Egzamin ósmoklasisty 2026, język angielski. Jak wygląda arkusz?

Egzamin składał się zarówno z zadań zamkniętych, jak i otwartych (uzupełnianie luk, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów, układanie wyrazów).

Ostatnie zadanie to wypowiedź pisemna na zadany temat (50-120 wyrazów). Mógł to być e-mail lub wpis na blogu.

Każde krótkie zadanie (jedno pole, jedna luka) jest warte 1 punkt. Wyjątkiem jest wypowiedź pisemna - oceniana osobno w czterech kryteriach, łącznie za maksymalnie 10 punktów.

Za rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć maksymalnie 55 punktów.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie i otrzymają też zaświadczenia.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, to będzie go pisał w drugim terminie: 8-10 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

