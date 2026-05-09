Spis treści: Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy? Egzamin ósmoklasisty 2026. Przelicznik punktacji Egzamin ósmoklasisty a rekrutacja do szkół. Punkty za świadectwo Jak egzamin ósmoklasisty wpływa na rekrutację do szkół? Egzamin ósmoklasisty 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym etapem kończącym szkołę podstawową, jednak w odróżnieniu od wielu innych sprawdzianów nie przewiduje minimalnego progu zaliczenia.

Każdy uczeń musi do niego przystąpić, ale sam wynik nie decyduje o ukończeniu szkoły, tylko o pozycji w dalszej rekrutacji.

W 2026 roku egzaminy odbędą się kolejno 11 maja z języka polskiego, 12 maja z matematyki i 13 maja z języka obcego, a wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Przelicznik punktacji

Każdy przedmiot ma przypisaną wagę, która bezpośrednio wpływa na wynik punktowy:

Język polski : wynik procentowy mnożony przez 0,35, co oznacza, że 60 proc. daje 21 punktów, a maksymalny wynik przekłada się na 35 punktów.

Matematyka : wynik procentowy mnożony przez 0,35, więc 80 proc. to 28 punktów, a 100 proc. oznacza pełne 35 punktów.

Język obcy nowożytny: wynik procentowy mnożony przez 0,30, dlatego 90 proc. daje 27 punktów, a maksymalny wynik to 30 punktów.

Przy najwyższych możliwych wynikach z każdego egzaminu uczeń zdobywa łącznie 100 punktów, które stanowią połowę całkowitej puli w procesie rekrutacyjnym.

Egzamin ósmoklasisty a rekrutacja do szkół. Punkty za świadectwo

Drugą część stanowią punkty za świadectwo oraz dodatkowe osiągnięcia, również ograniczone do maksymalnie 100 punktów.

W tej części punktacji decydują przede wszystkim oceny z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch wskazanych przez szkołę kierunkową, dopasowanych do wybranego profilu klasy.

Każda z ocen przeliczana jest według stałej skali, w której stopień celujący oznacza 18 punktów, bardzo dobry 17, dobry 14, dostateczny 8, a dopuszczający 2 punkty. Oznacza to, że same wyniki z tych czterech przedmiotów mogą zapewnić maksymalnie 72 punkty.

Pozostałe 28 punktów przysługuje uczniom za dodatkowe osiągnięcia:

świadectwo z wyróżnieniem : daje dodatkowe 7 punktów;

działalność społeczna, najczęściej w formie wolontariatu : zapewnia 3 punkty;

szczególne osiągnięcia: w tym konkursy, zawody sportowe lub działalność artystyczna, mogą przynieść do 18 punktów, o ile spełniają wymagania określone w zasadach rekrutacji.

Jak egzamin ósmoklasisty wpływa na rekrutację do szkół?

O przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej decyduje łączna liczba punktów, dlatego wyniku z egzaminu i ocen ze świadectwa nie można rozpatrywać osobno. Wysoki rezultat ze sprawdzianu może częściowo zrekompensować słabszą ocenę, natomiast bardzo dobre świadectwo potrafi poprawić pozycję kandydata mimo niższych wyników procentowych.

W najbardziej obleganych szkołach różnice między kandydatami są minimalne i często wynoszą zaledwie kilka punktów, co sprawia, że każdy element jest ważny.

Znaczenie egzaminu zależy również od wybranej klasy, ponieważ szkoły biorą pod uwagę konkretne przedmioty kierunkowe. Na profilach humanistycznych większą wagę mają przedmioty takie jak historia czy wiedza o społeczeństwie, w klasach przyrodniczych liczą się biologia i chemia, a w technicznych matematyka, informatyka lub język obcy. W efekcie identyczny wynik egzaminu może przełożyć się na różne miejsca w rankingu.

Egzamin ma największe znaczenie w szkołach, gdzie liczba kandydatów wyraźnie przewyższa liczbę miejsc. W placówkach o mniejszej konkurencji jego rola pozostaje istotna, ale rzadziej jest czynnikiem rozstrzygającym. W takich przypadkach większe znaczenie może mieć ogólny profil kandydata.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

W dniach 11-13 maja w Interii opublikujemy arkusze CKE z egzaminów ósmoklasisty. Nasi eksperci rozwiążą wszystkie zadania przygotowane przez Komisję.

Nauczyciel informatyki wprawił jurorów w osłupienie. "Zrozumieliście coś?". Polsat Promocja